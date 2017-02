Giardino: come renderlo funzionale ed elegante

Tra un mese inizierà la primavera e con essa ci avvicineremo sempre più alla bella stagione. È il momento di iniziare a pensare a un restyling degli spazi esterni delle nostre abitazioni, perché a breve torneremo a vivere con più frequenza le giornate in giardino, immersi nella natura alla ricerca di momenti di pace e relax, ma anche come area di gioco per i bambini giardino e come luogo per organizzare feste con parenti e amici o serate romantiche. Il punto di partenza è ovviamente fare i conti con lo spazio a disposizione: grande o piccolo che sia, il giardino va valorizzato nel migliore dei modi, puntando su mobili che presentino elementi pratici e dalla resa estetica elevata. Inoltre si devono scegliere elementi che siano resistenti al sole e alle intemperie, oltre che funzionali e poco invasivi. I primi pezzi che risultano essere indispensabili in questo comparto sono tavoli allungabili, sedie per i commensali e magari divani da esterno per gli ospiti. Chi invece vuole dedicarsi al proprio tempo libero potrebbe scegliere una bella amaca, che diventerà il perfetto complemento per l’oasi dallo stress, dove sonnecchiare, leggere, ascoltare la musica. Meno ‘solitario’, invece, il dondolo da giardino, che consente la seduta di almeno tre persone e, in genere, risulta anche più confortevole, grazie alla seduta e allo schienale imbottiti e alla possibilità di montare un tettuccio per ripararsi dal sole. Chi già dispone di una copertura stabile, magari in muratura, potrebbe scegliere un ombrellone da giardino per schermare dal sole: questo elemento è maneggevole e semplice da spostare e orientare rispetto all’area che serve ombreggiare. Se al contrario non è presente un sistema di copertura, il consiglio è di installare un sistema che offra protezione dal sole o dalle piogge. In questo senso, l’elemento dell’arredo giardino più indicato sono i gazebo, che completano l’outdoor living e si caratterizzano anche per essere più stabili e con un design attraente. Se l’outdoor verde è troppo ristretto non bisogna disperare. Gli arredi per esterni possono essere sistemati anche su un balconcino o su un ampio terrazzo, da abbellire puntando su combinazioni che sfruttano tavolini, pouf e divanetti, su cui poi lasciar operare il proprio gusto arricchendoli di dettagli di stile.

