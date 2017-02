Le migliori offerte ADSL per la casa di febbraio

Chi è in cerca di un nuovo abbonamento per il telefono e internet a casa può sfruttare un gran numero di tariffe ADSL e fibra ottica che in questo mese di febbraio popolano il mercato. Come mostra il comparatore di SosTariffe.it per offerte ADSL, le soluzioni tra cui scegliere sono molteplici ed in grado di soddisfare praticamente tutte le esigenze. Vediamo, di seguito, le migliori offerte ADSL per la casa del mese di febbraio.

Tutto Incluso Light di Tiscali

A febbraio Tiscali presenta una promozione “Limited Edition” dedicata al suo piano Tutto Incluso Light che può essere attivato con un canone mensile di appena 9,95 euro al mese per il primo anno. Dal secondo anno, la tariffa si rinnoverà al costo di 19,95 euro al mese. La tariffa offre una connessione ADSL fino a 20 Mega senza limiti di tempo o di traffico ed una linea telefonica con chiamate a 0 cent/min e scatto alla risposta verso i fissi nazionali. L’attivazione è gratuita per tutti i nuovi clienti.

Absolute di Infostrada

Un’altra soluzione piuttosto interessante è Absolute di Infostrada che include una linea telefonica con 60 minuti di chiamate gratis verso tutti ed una connessione ad Internet senza limiti tramite ADSL 20 Mega. Infostrada propone il piano Absolute al costo di 19,95 Euro per ogni 4 settimane per il primo anno di abbonamento. Terminato il periodo promozionale, la tariffa si rinnova al costo di 24,95 euro ogni quattri settimane. La tariffa è disponibile anche in versione fibra ottica con un prezzo di partenza di 19,95 euro a rinnovo per il primo anno. Dal secondo anno, l’offerta costerà 10 euro in più a rinnovo. Chi vuole le chiamate gratis da casa può attivare All Inclusive Unlimited che presenta un costo di 24,95 euro a rinnovo per sempre in versione con connessione ADSL. La variante fibra della tariffa costa 24,95 euro a rinnovo per un anno e 34,95 euro a rinnovo dal secondo anno.

Joy di Fastweb

Una delle proposte più interessanti per chi non ha bisogno della linea telefonica di casa, che molti hanno oramai completamente sostituito con il cellulare, è Joy di Fastweb che offre al costo di 25 euro al mese per sempre un accesso illimitato a internet e non presenta la linea telefonica. Joy è disponibile sia in versione ADSL, sino a 20 Mega, che in versione fibra ottica, sino a 200 Mega. Nel caso di attivazione dell’offerta fibra sarà necessario attivare l’opzione UltraFibra che consente di superare il limite di 30 Mega di velocità. Tale opzione è gratis per un anno e costa 5 euro in più al mese dal secondo anno.

Iper Fibra di Vodafone

Vodafone presenta in listino il piano IperFibra che permette di accedere ad Internet tramite rete in fibra ottica sino ad una velocità massima di 50 Mega. La tariffa include anche una linea telefonica. Il costo di IperFibra è di 25 euro per ogni 4 settimane. L’operatore può contare anche sul piano IperFibra Family che ha un costo di 30 euro per ogni quattro settimane e permette di navigare sino ad 1 Gbps e di chiamate gratis tutti i numeri fissi e mobili in Italia. Chi sceglie Vodafone, per sfruttare la fibra deve attivare l’opzione Velocità Fibra (gratis il primo anno, dal costo di 5 euro in più a rinnovo dal secondo) che consente di superare il limite di 20 Mega in download.