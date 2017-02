Case: gli immobili più curiosi in vendita sul web

Infine, se si vuole spendere per davvero, a Portofino, vista piazzetta, si trova l’appartamento con la metratura più costosa del web. Per avere questi 65 metri quadrati occorre un milione e mezzo di Euro, 23.000 per ogni metro calpestabile .

Se si preferisce un lusso ancora più eccessivo ecco allora le tre case al top di gamma. A Cortina per 17 milioni di Euro si può acquistare, sempre via internet, uno chalet di 870 mq su quattro piani comprendente ascensori, tre suite presidenziali più una junior, due piscine con cascata d’acqua, una Jacuzzi, sauna con doccia emozionale, area fitness-massaggi e relax. Senza dimenticare, nei 17 milioni del prezzo, una sala cinema con maxischermo. Privacy garantita dal piano privato ai domestici.

E se mezza decina di servizi igienici non bastano nella zona del Chianti potete trovare un castello di 30 locali , comprendente ben 19 bagni, ognuno legato a una camera da letto. Prezzo d’asta di questo castello del X secolo, di 5.000 metri quadrati: 27 milioni . Non male se oltre a piscina e cantina sono compresi anche 1.000.000 metri quadri di terreni capaci di fruttare vini e olii d’oliva.

Si parte dai numeri da Guinness dei primati , come la casa più piccola della penisola: un monolocale romano di soli 12 metri quadri . A due passi da piazza Navona, questa dozzina di metri quadrati comprendono una zona living con letto, angolo cottura e un servizio. Se state facendo la spunta dei vestiti per occupare il meno spazio possibile, lasciate stare, perché questo monolocale è già stato venduto per 100.000€ .

