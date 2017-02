KALEIDOS Febal Casa: quando la cucina diventa living e il living diventa cucina

IL LAMINATO. Come i pannelli in vetro, anche l’anta in laminato integrale stratificato ha spessore 4 mm: tecnicamente l’elemento è perfetto per resistere all’usura ed è altamente ergonomico. Essendo molto leggera, l’anta si mobilizza con grande facilità e sopporta benissimo utilizzi intesivi e prolungati nel tempo. La

L’ALLUMINIO. Leggero, resistente, antiossidante e sostenibile: queste sono le caratteristiche principali dell’alluminio che, con Kaleidos, torna a essere un elemento essenziale: la struttura della libreria, i telai delle ante in vetro e il sistema di apertura a gola, sono realizzati con questa finitura. La scelta è stata dettata non solo dalla ricerca di continuità estetica tra i vari componenti, ma anche dalla necessità di avere come supporto un materiale che ha la capacità di assicurare maggior leggerezza, ma anche maggior stabilità e durata.

IL VETRO. Caratterizzato dalla sua inalterabilità chimica, dalla sua versatilità e resistenza, il vetro è un elemento davvero prezioso per l’arredo. Riciclabile al 100% e all’infinito ha grande valore anche in un’ottica di sostenibilità. Kaleidos rende protagonista questo materiale nella nuova anta realizzata con telaio in alluminio: i pannelli in vetro retro-verniciato di spessore mm 4 non solo hanno un grande impatto sull’estetica del modello, ma anche una notevole incidenza sulla resistenza dell’arredo a vapore, acqua e calore.

“Più di ogni altro ambiente della casa, la cucina riflette noi stessi e il nostro stile di vita. Che sia un luogo di ritrovo accogliente in compagnia di amici e famiglia, o che sia un ambiente dalle dotazioni strettamente funzionali a disposizione di chi vuole cimentarsi con l’arte del cucinare. La cucina è il vero cuore pulsante della casa e si estende ben oltre i confini della sua area di lavoro.” Così Alfredo Zengiaro, architetto autore del progetto, introduc e Kaleidos di Febal Casa: un sistema di arredo che propone elementi dinamici e non statici, componibili e articolati. Un nuovo modo di concepire i due spazi, cucina e living, finalmente in un unico ambiente fluido che crea un modello su misura per un nuovo concetto di architettura d’interni. L’essenza del progetto è rappresentata dall’alternanza tra pieni e vuoti e dall’apertura dei volumi verso lo spazio architettonico, ideale per arredare con leggerezza e modernità l’area cucina/giorno: così la cucina diventa living, il living diventa cucina e insieme rappresentano il cuore della casa. Prima era solo un’idea, oggi è una possibilità concreta tradotta in semplici strutture portanti in alluminio, con speciali attacchi a parete e/o a soffitto, che permettono di progettare una costruzione veramente eclettica. Disegnate per giocare sull’assenza di materia e sulla libertà compositiva, le strutture Kaleidos utilizzano mensole a vassoio abbinate ai tradizionali elementi contenitivi – basi, pensili e colonne – sia nella classica configurazione pavimento/parete che nell’innovativa struttura libera pavimento/soffitto interparete bifacciale. Per chi considera il design come strumento d’innovazione e qualità, Kaleidos ripensa un’anta con telaio in alluminio e pannelli (in vetro verniciato o in laminato stratificato) di spessore 4 mm. Il risultato è una massima resistenza al vapore, acqua e calore, ma anche massima leggerezza dell’anta, per assicurare la lunga durata tecnica ed estetica della cucina, il tutto ottenuto sempre preservando la purezza della forma, senza maniglia grazie alla presa inclinata dell’anta nella parte superiore e gola piatta sul cassone. Obiettivo di Kaleidos non è, quindi, progettare semplicemente un sistema d’arredo, ma è uno strumento per rappresentare la propria personale visione dello spazio casa, che coincide con quella di chi che non accetta compromessi in fatto di estetica e funzionalità, attraverso nuovi parametri di riferimento e d’ispirazione.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Borsi 9, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.