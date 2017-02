Fondo di garanzia prima casa: 14.000 richieste

Tra gennaio 2015 e dicembre 2016 il “ Fondo di garanzia prima casa “, istituto dal Ministero dell’Economia, reso operativo grazie ad un protocollo d’intesa con l’Abi con la collaborazione di 167 banche e intermediari finanziari aderenti all’iniziativa, ha ricevuto 14.000 richieste di accesso alle garanzie statali per un valore dei mutui superiore a 1,6 miliardi di euro . Di essi, spiega una nota congiunta di Tesoro e Abi, oltre 1,2 miliardi sono già stati concessi e 387 milioni sono in attesa di essere erogati. Il Fondo di garanzia, partito con una dotazione di 650 milioni di euro, si conferma un utile strumento di accesso al credito per l’acquisto dell’abitazione principale . Ad oggi le richieste sono giunte in prevalenza da giovani di età inferiore a 35 anni (il 63%), pur se non sussistono limiti di età per l’accesso ad esso. Il Mef e l’Abi sottolineano come il Fondo rappresenti un importante esempio di collaborazione tra banche e istituzioni pubbliche, al servizio delle famiglie che aspirano ad acquistare l’abitazione principale. Le banche che utilizzano le garanzie del Fondo non possono richiedere ulteriori garanzie ai mutuatari, oltre a quella ipotecaria. Il “Fondo di garanzia prima casa” prevede il rilascio di garanzie a copertura del 50% della quota capitale dei mutui ipotecari (fino a 250.000 euro) erogati per l’acquisto (anche con interventi di ristrutturazione e per l’accrescimento dell’efficienza energetica), degli immobili adibiti a prima casa. La garanzia può essere richiesta per l’acquisto di immobili di qualsiasi metratura, purché non di lusso, da soggetti, senza alcun limite di reddito e di età , che alla data di presentazione della domanda non risultino proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli ricevuti per successione o che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. (Ansa)

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Borsi 9, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.