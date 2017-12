Come abiteremo su Marte?

The Future of Living and the Planet of the Future, questo il titolo scelto per l’edizione 2018 di Space&Interiors, la mostra evento che andrà in scena a Milano in occasione della Design Week e che si preannuncia unica nel suo genere. Space&Interiors 2018 – in scena dal 17 al 21 aprile prossimi – invita a esplorare il futuro dell’abitare in una atmosfera ispirata al pianeta rosso, Marte, che rappresenta da sempre una delle possibili prossime destinazioni dell’umanità. Un viaggio raccontato insieme a Stefano Boeri Architetti, curatore del progetto e protagonista di una visione creativa e tangibile del futuro. Visione che per Space&Interiors prende forma sul Pianeta Rosso, che verrà colonizzato dal meglio dei prodotti per l’architettura, il design e l’abitare di domani.

Lo spazio che ospita Space&Interiors, The Mall, ubicato nel cuore della Milano contemporanea, viene interpretato con una ambientazione suggestiva e sorprendente. Un habitat pronto ad accogliere idee, prodotti e soluzioni innovative presentate in un percorso fluido, in cui prodotti e aziende interagiscono con il visitatore, in uno schema volutamente libero, con elementi che contestualizzano l’abitare del domani. The Mall verrà animato dal primo pomeriggio fino a tarda sera da eventi, proiezioni e momenti di confronto, ponendosi così come luogo conviviale di relazione dove aziende, architetti, progettisti e buyer possano approfondire la reciproca conoscenza.

“Chi progetta spazi per l’abitare esplora un mondo sconosciuto e deve essere pronto ad anticipare il futuro. Space&Interiors 2018 diventerà la soglia d’ingresso al mondo degli elementi dell’architettura, un habitat pronto ad accogliere idee, prodotti, cultura e innovazione”, ha dichiarato Stefano Boeri, in occasione della presentazione dell’iniziativa recentemente tenutasi in Foro Buonaparte nella sede di FederlegnoArredo, con grande affluenza di aziende interessate.

“Abbiamo scelto un grande studio di progettazione e un concept di impatto; un mix unico di serietà progettuale, cultura e capacità di visione. Stiamo costruendo una campagna di marketing con l’obiettivo di far diventare space&interiors un appuntamento imperdibile per tutti i professionisti internazionali e nazionali interessati a cogliere le nuove tendenze del design e dell’architettura”, ha raccontato Giovanni Grassi, direttore generale di MADE Eventi, società organizzatrice di Space&Interiors.