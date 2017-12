Letti: una fiaba per dormire

Cosa serve per dormire bene? E’ questa la domanda che ha dato via alle creazioni dell’architetto Fabio Novembre per PerDormire. La risposta è nata in modo naturale: una fiaba. Così, Novembre ha attinto al mondo onirico dei racconti per ideare e disegnare i sei letti dalla prima collezione del progetto “Design Democratico italiano” del brand toscano.

La presentazione della collezione “Una Fiaba PerDormire” si è svolta presso l’hotel Nhow di via Tortona a Milano. Nella suite dell’hotel sono stati svelati i sei letti che prendono il loro nome da elementi fiabeschi: Castello, Principessa, Regina, Abito, Luna e Nuvola. I letti raccontano piccole storie, semplici accenni a mondi incantati in cui ci si può riconoscere e ogni tipologia può esistere in una versione più o meno esplicita assecondando le diverse tipologie di cliente.

Il “Castello”, con una texture di mattoni, è un letto strutturato, costruito per accogliere coppie movimentate il cui amore poggia su fondamenta solide. Mentre il “Regina”, con un’imponente testiera che richiama la forma di un bustino regale, è un letto matrimoniale per re e regine solitari. Il “Principessa” è un letto a livelli che strato dopo strato vuol accogliere e dare sollievo. Nel modello “Abito” è la delicatezza delle linee a farla da padrone, un lenzuolo adagiato che prende la forma di un cuscino, sospeso quasi per magia sulla testiera. Infine, il “Luna”, ispirato al senso lato dello spazio per spingere i sogni della notte verso l’infinito e il “Nuvola”, un letto che con la sua leggerezza invita a vivere ad occhi aperti sogni concreti.

“Siamo orgogliosi di aver dato via a questo progetto – commenta Paolo Luchi, direttore commerciale e marketing di PerDormire – siamo riusciti nella sfida di coniugare le esigenze funzionali dei nostri letti e quelle di un design di alto livello al fine di creare dei prodotti 100% made in Italy che potranno entrare in tutte le case degli italiani. Siamo felici perchè crediamo che il benessere derivante da un adeguato sistema letto debba essere per tutti, sempre”.

Con la collezione firmata Fabio Novembre, Perdormire, brand di Materassificio Montalese, azienda Italiana leader nella produzione di materassi e sistemi letto, dà il via ufficiale al progetto “Design Democratico Italiano”. Un progetto, 100% made in Italy, ideato per realizzare dei prodotti capaci di garantire funzionalità, design di altagamma e un prezzo accessibile. La collezione sarà disponibile in esclusiva nei 96 punti vendita PerDormire presenti in tutta Italia, a partire da Dicembre 2017.