Una living/kitchen dai toni contemporanei

Contemporaneo e minimale, questo spazio cucina è esaltato dai toni chiari e dai volumi scolpiti dalla luce naturale. I preziosi contrasti tra le superfici lisce e le venature materiche della pietra naturale Quartzite Cielo Antolini arricchiscono ulteriormente l’ambiente, donandogli consistenza e profondità. La natura, vibrante nella potenza espressiva della Quartzite Cielo, sembra penetrare uno spazio incontaminato conferendogli un’eleganza rigorosa e contemporanea, quanto di grande carattere. Un’atmosfera quasi eterea, dai volumi semplicemente geometrici, in cui le ricche superfici in pietra, insieme con la morbida luce naturale, danno forma ad una living/kitchen tutta da vivere. Quartzite Cielo Davanti a sconfinate distese di granelli di sabbia bianca, il mare è increspato dall’arrivo di un temporale improvviso mentre, lentamente, il cielo si tinge di un grigio bluastro, attraversato da argentee pennellate di grigio e dal dorato bagliore dei lampi: queste, le immagine evocate da Quartzite Cielo, materiale cristallino ed estremamente suggestivo proposto da Antolini. L’incontro tra l’irrequietezza di un continuo mutamento nell’aria e l’energia vitale insita nella terra sembra aver fatto dono dei toni dell’infinito a questa straordinaria Quartzite. Un senso di assoluto, di incontaminata purezza attraversa ogni superficie realizzata con questa pietra naturale che si distingue per le tonalità grigio/azzurre screziate di bianco e oro e che sa conferire agli ambienti un senso di forza, calma e sicurezza.

