Luci natalizie: il vademecum per l’acquisto e l’uso in sicurezza

l Natale si avvicina e, come da tradizione, case e città si riempiono di luci e addobbi luminosi. Per quanto piccoli e innocui possano sembrare, questi dispositivi hanno al loro interno un piccolo impianto elettrico, perciò è importante che siano sicuri. IMQ, il più importante ente italiano nel settore della valutazione della conformità, offre un vademecum su come scegliere questi prodotti puntando sulla sicurezza, dall’acquisto all’utilizzo: tra gli altri consigli, evitare prodotti di dubbia provenienza o contraffatti, prediligere lampadine Led a risparmio energetico, verificare i la presenza delle sigle di certificazione di sicurezza.

Sicurezza: un fattore importante da considerare

Durante la scelta delle catene luminose da posizionare sul proprio albero o nella propria abitazione è importante non solo basarsi su sull’aspetto estetico o la convenienza economica, ma considerare anche il fattore sicurezza. Decorazioni di scarsa qualità provocano ogni anno cortocircuiti, folgorazioni e incendi: i sequestri da parte della Guardia di Finanza riguardano principalmente prodotti contraffatti o non rispettosi delle norme stabilite dall’Unione Europea, spesso provenienti da Paesi extraeuropei, in particolare dell’estremo Oriente. Quando si parla di catene luminose, il rischio aumenta esponenzialmente perché queste decorazioni o sono sempre a contatto con superfici altamente infiammabili (come le carte e il muschio dei presepi, la resina degli abeti o gli alberi artificiali), o sono soggette a condizioni climatiche anche estreme.

È recente il sequestro da parte della Dogana di Civitavecchia di 5.500 catene luminose non conformi alle norme UE e 580 contenenti anche indicazioni mendaci sull’uso del prodotto. La merce incriminata è stata valutata e confermata come pericolosa da IMQ, che collabora da anni con l’Agenzia delle Dogane nell’attività di controllo e di contrasto di prodotti elettrici non sicuri e contraffatti.

Quali scegliere

Quando si parla di catene luminose c’è solo l’imbarazzo della scelta vista la grande varietà offerta dal mercato tra catene, ghirlande, tende, tubi luminosi e sfere illuminate. E se fino a qualche anno fa i requisiti tra cui scegliere riguardavano la forma, il colore, la lunghezza della catena o la dimensione della lucina, da qualche tempo a questa parte è possibile anche scegliere in base alla fonte luminosa: con classica lampadina o a Led. Quest’ultime hanno il vantaggio di durare più a lungo, anche se costano di più. Sono molto resistenti a basse temperature, umidità e vibrazioni, ma la loro luce non sempre è calda come quella emessa dalle fonti tradizionali. Consumano meno, ma se un Led si rompe non è possibile sostituirlo. Non si surriscaldano, dunque sono perfette nel caso in cui vengano utilizzate a contatto con materiale infiammabile, e non contengono sostanze dannose per l’ambiente come il piombo, l’azoto o il mercurio o altri gas nocivi per la salute.

I consigli per l’acquisto e l’utilizzo sicuro delle catene luminose

Ecco i consigli su come scegliere le catene luminose più adatte alle proprie esigenze e su come utilizzarle al meglio in termini di sicurezza.

Il primo consiglio è di non comprare prodotti di dubbia provenienza, da rivenditori non qualificati.

Preferite sempre prodotti certificati da un marchio di sicurezza, come il marchio IMQ che garantisce che il prodotto è in regola con i requisiti europei di sicurezza e che è stato sottoposto a tutte le prove necessarie per verificarne l’affidabilità prime di venire immesso sul mercato, e che anche durante la commercializzazione è sottoposto a sorveglianza periodica per accertare il mantenimento dello standard qualitativo.

Controllate che il prodotto riporti sull’etichetta il marchio di fabbrica, il nome dell’azienda produttrice/importatore, la marcatura CE, che sia dotato di istruzioni in lingua italiana e che riporti la specifica se si tratti di prodotto per uso interno e/o esterno.

Ricordate che le catene luminose destinate all’uso esterno devono essere dotate di un determinato grado di protezione (sigla IPXX) contro gli agenti atmosferici esterni. Queste possono essere classificate come protette contro la pioggia (IPX3), gli spruzzi (IPX4), i getti d’acqua (IPX5) o stagne all’immersione (IPX7). In generale, per essere certi che la catena sia adatta al vostro scopo, ovvero all’uso esterno, dovete verificare che sulla marcatura della catena NON ci sia la specifica “solo per uso interno”, riportata sulle catene ordinarie, adatte solo ad essere utilizzate all’interno delle abitazioni, e che nella marcatura, sulla confezione o sul foglio d’istruzione vi sia una delle sigle“IPXX” di cui sopra.

Prima dell’acquisto controllate che la confezione sia integra.

Se riutilizzate catene luminose dell’anno precedente, ispezionate attentamente lo stato di spina, filo e luci.

Predisponete una presa per ogni spina, e se non è possibile utilizzate di preferenza prese multiple (ciabatte). Se queste vengono utilizzate all’esterno, ricordatevi di verificare che siano protette e destinate all’uso. Per appendere o fissare una catena luminosa, evitate l’utilizzo di ganci metallici in quanto, in caso di dispersione di corrente, fungerebbero da conduttori. Per lo stesso motivo, è opportuno controllare che la catena luminosa non sia a contatto con altre decorazioni in metallo.

Nei modelli nei quali è prevista la sostituzione delle lampadine bruciate o difettose, ricordate che vanno sostituite esclusivamente con lampadine dello stesso tipo e di pari tensione, fornite con la catena, per evitare dei sovra riscaldamenti.

Nel caso in cui non fossero a disposizione lampadine di ricambio, la catena luminosa deve essere distrutta.

Sostituite le lampadine solo dopo aver staccato la spina della catena luminosa dalla presa.

Evitate di lasciare incustoditi l’albero e il presepe quando sono illuminati da catene luminose.

Nel caso si utilizzino alberi veri, non sintetici, evitate di nascondere le prese multiple mettendole a contatto con il terriccio, per evitare i rischi di dispersione.

Evitare di collegare la catena luminosa alla rete quando questa è ancora nella sua confezione, a meno che la confezione non sia prevista per esporre la catena.

In ogni caso per un utilizzo sicuro delle catene luminose, seguire attentamente le avvertenze riportate sulla marcatura e sul foglio d’istruzione.

La garanzia del marchio IMQ

Sono più di 200 le prove cui IMQ sottopone le catene luminose al fine di escludere il rischio di scosse elettriche, d’incendio e, nel caso di catene a Led, di radiazioni dannose per l’occhio. La protezione contro le scosse elettriche viene verificata attraverso prove di isolamento e di tensione applicata (3000 V per 1 minuto) fra le varie parti accessibili e le parti sotto tensione; la non pericolosità dal punto di vista degli incendi viene provata verificando che la temperatura raggiunta dalle varie parti componenti non superi determinati valori e che i materiali impiegati siano tali da non propagare la fiamma e siano autoestinguenti. Inoltre, sempre per evitare gli incendi, le catene luminose devono essere munite di un dispositivo che, in caso di non funzionamento di una o più lampadine, interrompa il passaggio della corrente, spegnendo la catena luminosa. La robustezza delle lampadine (nel caso di catene senza portalampade) viene verificata attraverso la prova d’urto eseguita colpendo le lampadine con un apposito martello di prova. Le catene a Led, vengono sottoposte anche alle verifiche di sicurezza ottica e quelle con giochi luminosi e sonori anche alle prove di compatibilità elettromagnetica con gli altri apparecchi elettronici. In particolare, per le catene luminose per esterno, si verifica che la spina sia protetta contro gli spruzzi, oppure se munite di scatola di derivazione, siano idonee alla connessione permanente con il cablaggio fisso.

Regali sicuri sotto l’albero

IMQ certifica migliaia di prodotti all’anno seguendo un ben preciso iter di certificazione che parte dall’approvazione del costruttore, passa per l’approvazione del singolo modello di prodotto (prima che venga immesso sul mercato) e termina con il controllo e monitoraggio periodico della produzione per verificare che mantenga lo standard qualitativo certificato. In qualità di maggiore realtà in Italia nel settore della valutazione della conformità, si occupa di infinite tipologie di merci dalle lavatrici ai robot da cucina, dai frigoriferi ai ferri da stiro. Anche nella scelta dei regali di Natale, per prevenire ogni incidente, è bene scegliere solo prodotti sicuri come quelli certificati da IMQ, di chiara provenienza, acquistati presso rivenditori di fiducia.