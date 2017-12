Arredamento: con Agave nuove suggestioni per gli interni contemporanei

La materia resta la protagonista del progetto. Il teak massello, lavorato da Ethimo con un’eccezionale manualità e cura artigianale, insieme alle tecnologie più innovative, viene trasformato per dare vita ad arredi che ricreano i movimenti morbidi, i profili sottili e la superficie setosa dell’agave. La lavorazione quasi sartoriale del legno raggiunge la sua massima espressione nella poltrona lounge e nella seduta dining, dove l’effetto di continuità tra le superfici della seduta e dello schienale crea un andamento così sinuoso da far sembrare la scocca ricavata dal materiale stesso. Con Agave, Ethimo riflette l’evoluzione dell’abitare contemporaneo e si fa interprete di un nuovo modo di pensare lo spazio, in uno stimolante gioco di richiami tra indoor e outdoor. Agave diviene quindi una collezione ideale per chi desidera arredare l’ambiente outdoor con la ricercatezza di un design da interni e personalizzare e rendere sorprendente l’indoor con nuove atmosfere. Agave si conferma un progetto ricercato e appassionante, dove la rievocazione di forme organiche dell’arredo degli anni ’50 e materiali pregiati dialogano con l’architettura dello spazio che vede i suoi arredi protagonisti.

Agave, la collezione outdoor di tavoli e sedute che nel nome e nelle linee trae ispirazione dalle forme sinuose delle foglie dell’omonima pianta, supera i confini tra outdoor e indoor e suggerisce interpretazioni inedite per valorizzare l’interior . Agave va oltre il suo luogo naturale, quello per il quale è stata pensata, e il suo concept si arricchisce di nuovi significati: nata per essere collocata en plein air, la collezione esalta con stile e raffinatezza l’ambiente living. Arredi da esterno vengono così accolti all’interno creando ambienti dal look sofisticato e inaspettato.

