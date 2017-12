Arredamento: il 2018 inizia con lo stile rock ‘n pop di Cappellini

Il 2018 inizia con le atmosfere giocose e non convenzionali degli arredi Cappellini: atmosfere industrial-rock per la nuova versione della poltrona Drum Teen di Mac Stopa, dalle dimensioni più ridotte ma che conserva tutta la forte personalità della celebre seduta. Dal carattere invece più pop e ironico Roof Collection di Nendo: espositori e tavolo scrivania dalla forma a cono disponibili nei colori matte e pastello.

Drum Teen – Mac Stopa (2017)

Nuova versione dalle dimensioni ridotte per la celebre poltrona che si ispira alle batterie elettroniche esagonali degli anni ’80. Un nuovo elemento che arricchisce così la collezione che comprende la seduta grande, il tavolino e il pouf in due misure. Per ribadire la forte personalità delle sue linee geometriche ogni pezzo può essere utilizzato singolarmente o accostato in combinazioni modulari di molteplici forme, per una definizione dello spazio non convenzionale. Fra i numerosi rivestimenti della collezione Cappellini, si sposano perfettamente con Drum Teen i colori rock: turchese, arancio, giallo, bianco e nero.

Roof Collection – Nendo (2017)

Sembra provenire dal mondo dei cartoon questa nuova serie composta da un desk e quattro espositori. Linee precise e ironia nelle forme a cono aperto da oblò per il piano e orlato sul fondo. In diverse altezze e dimensioni. Realizzati in lamiera nei colori matte, bianco, nero oppure nei pastelli rosa, azzurro o ecru. Singoli o di più elementi, Roof Collection svolge la sua funzione d’appoggio con intelligente eccentricità.