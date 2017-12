Erogatore L Shape 3N1 premiato agli House Beautiful Awards 2017

Il nuovo L Shape 3N1 Gold di Insinkerator, la multinazionale americana che ha inventato il dissipatore alimentare, ha trionfato nella 13° edizione di House Beautiful Awards 2017, il prestigioso premio di design che è stato recentemente consegnato presso lo Iet di Londra. L’erogatore di design, ora disponibile anche in Italia, ha riportato la medaglia d’oro nella categoria Best Household Appliance grazie alla sua speciale combinazione di bellezza estetica e praticità. Con la sua tecnologia, l’erogatore è infatti in grado di offrire all’istante acqua a una temperatura prossima a quella di ebollizione, permettendo di risparmiare tempo ed evitando inutili attese e sprechi. Preparare caffè, the e qualsiasi altra bevanda calda, cuocere pasta e riso, riempire thermos, lavare velocemente le stoviglie: tutto diventa estremamente semplice e senza rinunciare all’estetica e alla qualità dei materiali. Questo prodotto, frutto del connubio tra l’ingegneria americana e la creatività italiana, è in grado di riempire fino a 100 bicchieri in un’ora, una vera e propria corsa contro il tempo. Infine, ma non meno rilevante, il sistema di filtraggio permette di rendere più purificata l’acqua consentendo di risparmiare l’acquisto di bottiglie al supermercato e riducendo il consumo di plastica. L’innovativo serbatoio dell’acqua calda, fornito con un Insinkerator 3N1, è dotato di un termostato digitale regolabile che consente agli utenti di impostare la temperatura desiderata dell’acqua tra 88 e 98° C.

Kevin Carr, Responsabile delle vendite nel Regno Unito di Insinkerator, afferma: “Siamo onorati che questo rubinetto sia stato premiato agli House Beautiful Awards 2017, dimostrando che le finiture in acciaio sono sempre più popolari e di tendenza per l’arredamento”. Gli fa eco Ashley Munden, Responsabile Europe & Russia di Insinkerator: “Il 3N1 nasce dall’esigenza di avere qualcosa di unico ed è parte integrante della Showroom Collection, una collezione Premium che è la risposta alle più eleganti tendenze del design italiano nel campo degli erogatori”. Come sempre quando si tratta di Insinkerator, i due erogatori sono prodotti pensati per essere eco-friendly, con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone coniugando interesse pubblico e privato, ambiente, funzionalità e design.