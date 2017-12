I nuovi sistemi di climatizzazione Mini VRF di Panasonic

Panasonic arricchisce la gamma VRF con i nuovi modelli Mini ECOi LE2 da 4, 5 e 6 HP. Si tratta di unità esterne che, grazie alla flessibilità di installazione e alle dimensioni compatte, costituiscono la soluzione ideale per utilizzare la tecnologia VRF in caso di edifici con limitato spazio esterno. Caratteristiche principali: Elevata efficienza (EER= 4,50 e COP = 5,19 per il modello da 4HP). Ampio campo operativo (da -10°C +46°C in raffrescamento; da -20°C a +18°C in riscaldamento). Temperatura variabile di condensazione e di evaporazione. Struttura compatta (meno di 1 metro in altezza, per la presenza di un solo ventilatore). Batteria con trattamento anti ruggine BLUEFIN Pressione statica utile pari a 35Pa Modalità di funzionamento silenzioso, basata su quattro livelli di riduzione dell’emissione sonora. Precarica di refrigerante equivalente a 50 metri di lunghezza tubazioni. Flessibilità di configurazione (massima lunghezza totale delle tubazioni pari a 180 metri). Possibilità di collegare fino a 12 unità interne, per i modelli da 5 e 6 HP. Compatibilità con il sistema opzionale Smart Cloud per il controllo da remoto. Una delle principali esigenze del mercato edilizio in termini di climatizzazione, è disporre di soluzioni flessibili, efficienti e, allo stesso tempo, compatte. Panasonic risponde perfettamente a questa richiesta. Le nuove unità esterne Mini VRF ECOi sono alte, per la presenza di un solo ventilatore, solo 996 mm, il 25% in meno rispetto alle sezioni esterne convenzionali a due ventilatori. Le dimensioni ridotte consentono dunque la facile collocazione di questi modelli, senza alcun impatto sull’estetica della costruzione, nello spazio al di sopra degli ingressi o in piccoli balconi. In caso di posizionamento in piccoli balconi, è comune che la ringhiera di fronte all’unità ostacoli il flusso dell’aria calda espulsa; il rischio è di un sovra riscaldamento, potenzialmente dannoso per l’unità stessa. Una pressione statica utile pari a 35Pa evita questo inconveniente, permettendo un adeguato passaggio dell’aria espulsa. Panasonic pensa agli addetti ai lavori, consentendo, per nuova linea Mini VRF ECOi, una notevole flessibilità di installazione. La lunghezza totale delle tubazioni può raggiungere 180 metri, con una massima differenza di altezza installazione, fra unità esterna e unità interna, pari a 50 metri (40 metri, se l’unità esterna è al di sotto dell’unità interna). Per i modelli da 5 e 6 HP, inoltre, il numero massimo di unità interne di capacità 1,5kW collegabili, è pari a 12. Le nuove sezioni esterne Mini VRF ECOi prevedono anche molteplici benefici per l’utente finale: la modalità di funzionamento silenziosa è selezionabile su quattro livelli, e un sistema opzionale di controllo da remoto, consente, con un semplice click da qualunque device, di ottenere, in tempo reale, aggiornamenti sullo stato operativo dell’intero sistema.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Borsi 9, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.