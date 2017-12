Edilizia: corso sulla risposta sismica locale

Il corso ha lo scopo di illustrare in maniera completa le modalità di esecuzione delle analisi di risposta sismica locale (Rsl) in assetto monodimensionale, finalizzate alla stima dell’azione sismica di progetto, ai sensi delle vigenti e delle future norme tecniche per le costruzioni. Il corso prevede una sessione teorica, in cui saranno illustrate brevemente sia le basi fisiche connesse con i fenomeni di amplificazione sismica locale sia i principali strumenti in grado di rappresentare la risposta sismica locale.

Venerdì 29 dicembre la Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, con il patrocinio del CNG e dell’Ordine Geologi della Regione Campania, organizza il corso di formazione specialistica dal titolo L’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica nella pianificazione urbanistica e nella progettazione edilizia: differenze ed analogie , che si terrà dalle ore 09.00 alle 17.00 presso il Centro Direzionale di Napoli (Isola A6 – Aula Magna). “La Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi continua ad arricchire il percorso di alta formazione rivolto ai professionisti con un corso che ha come oggetto un argomento di grande attualità: la risposta sismica locale”, spiega Fabio Tortorici , presidente della Fondazione Centro Studi CNG. “Questa branca della geofisica consente, nelle fasi di progettazione di qualunque opera edile, di conoscere la massima risposta di un sito alle sollecitazioni di un sisma. Gli effetti che può subire un fabbricato, a causa di un terremoto, dipendono dalle caratteristiche dei terreni di fondazione, dalla locale stratigrafia e dalle strutture geologiche e morfologiche, argomenti che sono di esclusiva competenza del geologo. Pertanto, la risposta sismica locale assume una portata ‘sociale’ per prendere decisioni sul governo del territorio, per orientare le scelte sulla posizione di nuovi insediamenti e per stabilire le priorità degli interventi di adeguamento e miglioramento sismico da eseguire sulle costruzioni esistenti”, conclude il geologo. Il corso sarà coordinato da Lorenzo Benedetto , consigliere e tesoriere della Fondazione Centro Studi del CNG.

