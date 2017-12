MaxMayer e il Colore dell’anno Pantone 2018 per una casa Ultra Violet

MaxMeyer, brand del Gruppo Cromology Italia, e Pantone, leader mondiale del colore, continuano la loro collaborazione introducendo nella linea “Collection Inspired By Pantone” pittura e smalto nella tonalità 18-3838 Ultra Violet, nuovo colore dell’anno per il 2018. Ultra Violet è un tono di viola provocatorio e riflessivo che comunica originalità e audacia al tempo stesso. Complesso e contemplativo, questa nuance come il vasto e infinito cielo notturno, suggerisce i misteri del cosmo, illuminando la strada a ciò che deve ancora avvenire. Nell’interior design l’Ultra Violet dona agli ambienti eleganza e audacia, rendendoli straordinariamente originali. “MaxMeyer e Pantone sono accomunati dalla passione per il colore e dalla costante ricerca di qualità e innovazione – dichiara Giovanna Mollis, Responsabile Marketing settore Do It Yourself Cromology Italia – Siamo felici di continuare la nostra collaborazione offrendo ai nostri clienti, come sempre, prodotti di qualità e di tendenza. Quest’anno, in particolare, abbiamo valorizzato e rinnovato la gamma degli smalti Pantone, sviluppando 15 tinte (tra cui il colore dell’anno 18-3838 Ultra Violet) nella versione satinata, ideali sia per interni ed esterni opportunatamente trattati. La pittura Pantone, che si contraddistingue per l’elevato potere coprente e per il suo effetto opaco e vellutato, è disponibile nel formato da 2 L a Euro 29,90. Pronta all’uso e lavabile questa pittura può essere applicata su superfici interne con una sola mano di prodotto. Lo smalto satinato, inodore, pronto all’uso e disponibile nel formato 0,5 L a Euro 16,90, è indicato per la protezione e la decorazione di supporti in ferro, lamiera zincata, plastica, legno ed altri supporti difficili, sia in interno che in esterno. I nuovi smalti satinati (i 15 colori) e la pittura del colore dell’anno saranno disponibili nei negozi Leroy Merlin a febbraio 2018.

