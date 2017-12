Emissione di formaldeide: importante certificazione per Listone Giordano

Le pavimentazioni di legno Listone Giordano ottengono, prime in Italia, la certificazione di confomrità per il raggiungimento della classe di emissione di formaldeide F4 – stars. Rilasciata dal Mlit, il Ministero Giapponese del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo, la certificazione ottenuta dalle pavimentazioni in legno con supporto in multistrato di betulla prodotte dall’azienda umbra è un importante e ulteriore riconoscimento del costante impegno nei confronti della qualità dei prodotti Listone Giordano. Si tratta della normativa più severa al mondo in materia di regolamentazione delle emissioni di formaldeide, prevista dallo standard giapponese Jis A 1460, che fa parte della più ampia normativa Jis Japanese Industrial Standard. Questo riconoscimento permetterà l’impiego dei pavimenti in legno con tecnologia multistrato in betulla di Listone Giordano in progetti che richiedano tale requisito, in Giappone e non solo.

Listone Giordano è da sempre sinonimo di superfici lignee di qualità, innovative, sostenibili e non dannose per l’uomo. La formaldeide, sostanza altamente volatile e dannosa per la salute, è presente in diversi materiali da costruzioni, legno incluso: Listone Giordano effettua severi controlli sia sulle materie prime sia sul prodotto finito, al fine di assicurare valori di emissioni nettamente inferiori rispetto a quelli fissati dalle più severe normative europee. Il riconoscimento della classe di emissione F4 – stars da parte del Mlit conferma l’impegno di Listone Giordano verso la qualità dei propri prodotti e il rispetto nei confronti della salute e della sicurezza di chi li sceglie ogni giorno. Lo stesso rispetto che l’azienda dimostra nei confronti dell’ambiente, a partire dalla gestione forestale certificata nelle foreste della Borgogna, in Francia, passando per il controllo dell’intera filiera produttiva fino all’utilizzo di tecnologie ecompatibili.