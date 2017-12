Libero, la collezione di cabine doccia walk-in di duka

Le cabine doccia libero 4000 e libero 5000 sono la soluzione di duka per gli ambienti più spaziosi e scenografici. libero 4000 offre soluzioni d’arredo individuali e a se stanti, dal forte impatto visivo e dalla spiccata flessibilità. Il prodotto, infatti, consente sia la creazione di ampi ingressi con pareti freestanding, sia di grandi walk-in o di quinte architettoniche, per spettacolari composizioni dove per esempio ambiente wellness e camera da letto si possono fondere in un unico spazio condiviso. Le possibilità di personalizzazione di libero 4000 sono numerose: gli ingressi possono essere infatti lasciati completamente aperti, oppure possono essere protetti da paraspruzzi fissi o girevoli. Le pareti fisse, poi, sono accessoriabili anche con pratici maniglioni porta asciugamani. I sottili dettagli delle cabine sono discreti e non invasivi, così come i profili laterali, in silver opaco o lucido, e le cerniere, che seguono la linea del vetro slanciandolo verso l’alto. Il vetro da 6 mm di spessore e in altezza standard di 200 cm, è disponibile nelle versioni trasparente, satinato, grigio parsol, trasparente con serigrafia satinata centrale, o con stampato cincillà. I modelli libero 4000 e libero 5000 possono essere montati sia su piatto doccia sia a pavimento. Queste soluzioni walk-in, nate soprattutto in risposta alle esigenze degli architetti, per collocazioni in ambienti spaziosi, sono studiate appositamente per essere semplici da installare e manutenere. Il prodotto industriale, inoltre, rispetto al prodotto artigianale, assicura maggiore affidabilità anche in post-vendita e nell’eventualità che si rendessero necessari pezzi di ricambio. duka, insomma, non è solo qualità dei materiali e accuratezza delle finiture e dell’installazione, ma anche affidabilità e savoir faire, perché il rito della doccia sia sempre un piacere…per tutti.

