Censis: un’Italia ferita da crolli di scuole, ponti e abitazioni

Oggi l’immaginario collettivo, cioè l’insieme di valori e simboli in grado di plasmare le aspirazioni individuali, ha perso la sua forza propulsiva. Nella mappa del nuovo immaginario i social network si posizionano al primo posto, poi resiste il mito del “posto fisso” anche se seguito a breve dallo smartphone, dalla cura del corpo e dal selfie; perde terreno nell’immaginario la casa di proprietà, che con una quota del 17,9%, si piazza accanto a al buon titolo di studio e all’automobile nuova. Lo studio si sofferma, infine, sulla fragilità del territorio: i fenomeni sismici, franosi e alluvionali degli ultimi settant’anni hanno generato un costo umano di oltre 10.000 vittime e danni economici per 4 miliardi di euro l’anno. L’adeguamento sismico del patrimonio edilizio residenziale costerebbe tra 70 e 100 miliardi di euro.

Gli ultimi anni, segnati da livelli di crescita misurata in pochi o nessun punto decimale del Pil, hanno cambiato il Paese, incollandone il futuro al presente. A dirlo è il Censis , nelle considerazioni generali sui risultati del 51° Rapporto sulla situazione sociale del Paese pubblicate a inizio dicembre. L’Italia, si legge nella nota, è un Paese invecchiato che fatica ad affacciarsi sullo stesso mare di un continente di giovani; impotente di fronte a cambiamenti climatici e a eventi catastrofici che chiedono grandi risorse e grande impegno collettivo; ferito da crolli di scuole, ponti, abitazioni e causa di una scarsa cultura della manutenzione; incerto sulla concreta possibilità di offrire pari opportunità al lavoro e all’imprenditoria femminile, immigrata, nelle aree a minore sviluppo; ambiguo nel dilagare di nuove tecnologie che spazzano via lavoro e redditi; incapace di vedere nel Mezzogiorno una riserva di ricchezza preziosa per tutti.

