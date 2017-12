Adeguamento sismico: ecco le soluzioni Saint-Gobain Weber

Saint-Gobain pone da sempre particolare attenzione alla sicurezza delle persone che occupano gli edifici. Per questo, offre sistemi costruttivi in grado di resistere all’azione sismica e ideali per l’adeguamento, il consolidamento e il miglioramento sismico degli edifici. Weber propone una gamma di betoncini strutturali con differenti prestazioni ed elementi di rinforzo costituiti da reti in fibra di vetro e acciaio e relativi connettori, anch’essi con diverse prestazioni. Combinandoli tra loro si ottengono i sistemi Weber, in grado di offrire un importante contributo al miglioramento sismico delle murature, con conseguente beneficio per la tutela della popolazione, il risanamento del territorio e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio.

Gyproc propone sistemi a secco – pareti, contropareti e controsoffitti – performanti, in grado di rispettare le severe prescrizioni normative in termini di progettazione e resistenza all’azione sismica, combinando anche isolamento termo-acustico e resistenza al fuoco. Indicate sia per le nuove costruzioni sia per le ristrutturazioni, queste soluzioni trovano applicazione in tutti gli ambiti edilizi, dal settore residenziale al terziario, come ospedali, scuole e alberghi. A testimonianza dei costanti e importanti investimenti in ricerca e sviluppo sostenuti dal Gruppo Saint-Gobain, i sistemi a secco Gyproc sono stati sottoposti a prove sperimentali presso il Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Strutturale, i cui risultati sono consultabili all’interno del Documento Tecnico Terremoti: costruire in sicurezza – Soluzioni resistenti all’azione sismica e sul sito di Gyproc. I sistemi Weber sono stati validati dopo un’intensa attività di sperimentazione presso primari istituti di eccellenza nella ricerca applicata quali: il Dipartimento DICAM dell’Università di Bologna, Dipartimento ICEA dell’Università di Padova e il Laboratorio qualificato di Ricerca e Sperimentazione Istituto Giordano di Bellaria (Ravenna). I risultati della sperimentazione dei sistemi Weber sono consultabili all’interno del Documento Tecnico Guida al consolidamento e al rinforzo delle murature.

Gli edifici in muratura esistenti costituiscono oggi in Italia una percentuale molto elevata sul patrimonio del costruito dell’intero territorio (sono 8.000.000 gli edifici in muratura portante ed in cemento armato pre 1971 – fonte Censimento Istat 2011). La maggioranza degli stessi però è stata progettata e talvolta costruita senza indicazioni progettuali precise, ma secondo gli usi della zona e le conoscenze statiche dell’epoca. Le strutture murarie erano prevalentemente realizzate per resistere ai soli carichi verticali, quindi le azioni orizzontali dovute, per esempio, all’azione sismica, venivano considerati eventi eccezionali e come tali in più occasioni sono risultati disastrosi per gli edifici.

Le strutture in muratura che nel tempo hanno resistito in modo positivo all’azione dei terremoti, sono quelle che hanno dimostrato di possedere una capacità di resistenza fornita dal cosiddetto “comportamento scatolare”. Infatti, l’insieme degli elementi strutturali degli edifici in muratura (pareti e solai) se adeguatamente collegati tra di loro riesce a conferire una resistenza globale rilevante all’edificio. In generale, affinché si possa instaurare un “comportamento scatolare” e quindi un funzionamento corretto dell’intero edificio, devono essere valutate ed eliminate le carenze strutturali gravi che spesso si evidenziano negli edifici esistenti in muratura, quali:

– carenza di resistenza della muratura dovuta alla cattiva qualità dei materiali che la costituiscono (elementi arrotondati, malta di qualità scadente o degradata ecc..) e alla cattiva qualità della tessitura muraria (murature a sacco con scarsi collegamenti tra i paramenti, muratura disorganizzata);

– carenza di collegamenti dovuta alla mancanza completa o inefficacia degli stessi fra pareti e pareti e fra pareti e orizzontamenti che spesso presentano una eccessiva deformabilità;

– nel proprio piano;

– presenza di spinte non contrastate od eliminate (volte ed archi);

– gravi carenze nelle fondazioni.