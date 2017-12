Finestra per tetti piatti FAKRO modello DR_

Secondo player nel settore delle finestre da tetto a livello internazionale, FAKRO ha sviluppato un importante know how nello specifico mercato dei serramenti per tetti piatti, proponendosi con una vasta gamma di prodotti progettati appositamente per questa tipologia di situazione: dal modello C (con cupola in policarbonato), alla versione F (premiata con il Red Dot Design Award 2016 e contraddistinta da un’estetica lineare esaltata dalla presenza del solo vetro piatto), sino al modello DXW (ideale in caso di presenza di terrazze in quanto caratterizzato da una superficie calpestabile – su cui è possibile camminare in totale sicurezza – nonché complanare al pavimento). Costantemente tesa ad offrire soluzioni sempre più innovative, versatili e performanti, FAKRO arricchisce oggi la sua già ampia proposta in termini di serramenti per tetti piatti con un ulteriore modello: la finestra per tetti piatti DR_, disponibile nella versione senza cupola DRF-DU6 oppure in quelle con cupola DRC-C P2 (trasparente) e DRC-M P2 (opaca). Oltre a garantire una straordinaria illuminazione degli interni, questi nuovi modelli presentano una mirata peculiarità: consentono un accesso al tetto sicuro e confortevole. Grazie ad un particolare sistema di cerniere, è possibile aprire l’anta fino ad 80°; appositi pistoni agevolano inoltre l’apertura della finestra evitando brusche e rischiose chiusure accidentali. Un ulteriore plus delle finestre DR_ riguarda poi il telaio, dotato di particolari inserti antiscivolo, per assicurare la massima sicurezza d’uso. La versione DRF-DU6 è dotata di un triplo vetrocamera U6 ad alta efficienza termica (0,5 W/m²K) ed è progettata per tetti con pendenza da 2 a 15 gradi, mentre le versioni DRC-C P2 e DRC-M P2 presentano un vetro isolante P2 e sono idonee a tetti con pendenza da 0 a 15 gradi. Disponibili in quattro diverse dimensioni (90×90 cm, 90×120 cm, 100×100 cm e 120×120 cm), i modelli DR_ possono essere dotati di svariati accessori, sia interni che esterni.

