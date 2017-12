NewWave Stone e SoftWave: per una tavola all’insegna dell’innovazione

Quando all’inizio del nuovo millennio Villeroy & Boch ha introdotto NewWave – una linea di piatti dal design unico e non convenzionale, ottenuta dalla scelta di utilizzare un design dinamico lontano dal canonico piatto a forma tonda – è stata una vera e propria rivoluzione per l’arte della tavola. Spesso copiata, ma mai eguagliata, NewWave ha portato un’idea innovativa nel mondo del design delle stoviglie che da 15 anni ad oggi ha cambiato l’intero settore: i piatti asimmetrici e multifunzionali creano mise en place uniche diventando oggigiorno molto in voga sulle tavole dei consumatori, anche a livello internazionale. NewWave Stone: Stoviglie in ceramica dall’aspetto in pietra Per celebrare l’anniversario della linea, Villeroy & Boch ha ideato un’ulteriore innovazione per il nuovo concept moderno: grazie a un’accurata attenzione alle attuali tendenze di moda e di interior design, che vedo no l’utilizzo di un mix di materiali naturali e strutturati, è stata ideata una linea di piatti in ceramica che in realtà sembra essere ricavata dalla pietra smaltata. La linea fa parte della collezione NewWave ma ricrea un design ancor più moderno e innovativo. I toni della pietra grigia di NewWave Stone possono essere accostati con la classica versione NewWave in colore bianco. La collezione è composta da undici piatti piani e angolari tra cui scegliere. SoftWave: Design femminile ed elegante Sempre in occasione dell’anniversario di NewWave, i piatti della collezione con le loro forme non convenzionali e uniche potranno essere ora accompagnati dalla nuova linea di posate SoftWave, dal design femminile ed elegante. Il manico del coltello della collezione si adatta perfettamente all’impugnatura della mano. Le posate sono realizzate in acciaio inossidabile 18/10 di alta qualità, e non sono solo esteticamente attraenti e sinuose nelle forme, ma si caratterizzano anche per la loro estrema resistenza e robustezza. Le nuove posate possono inoltre essere lavate in lavastoviglie senza problemi. Tutti i prodotti della collezione SoftWave sono disponibili in singoli pezzi o in pratici set a un prezzo vantaggioso.

