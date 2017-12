Proclamato il vincitore del Premio Europeo di Architettura Sociale Baffa-Rivolta

“Alla prima edizione del Premio Rivolta – commenta Paolo Mazzoleni, presidente dell’Ordine Architetti Milano – il tema del social housing era ancora molto laterale e marginale rispetto ad altri. Oggi, anche grazie a questa iniziativa giunta alla sesta edizione che, negli anni, si è costruita notorietà e rispetto tra gli addetti ai lavori in tutta Europa, è una delle questioni centrali del dibattito architettonico. Ancora una volta andiamo a premiare un progetto internazionale, che nello specifico presenta una nuova modalità di condivisione comunitaria residenziale. Una visione che Matilde Baffa e Ugo Rivolta, architetti e docenti fuori dal comune, avrebbero senz’altro apprezzato”.Milano, 14 dicembre 2017. Il vincitore della VI edizione del Premio Europeo di Architettura Baffa-Rivolta (già Premio Rivolta) è lo studio Duplex Architekten col progetto di un edificio residenziale Cluster House (‘Haus A’) a Zurigo. Lo studio ha anche firmato il masterplan di tutto il quartiere, Hunziker Area, realizzando poi 2 residenze, con l’intento di “creare una parte della città piuttosto che degli edifici”.

“Il parallelismo tra il masterplan urbano e la pianta del piano terra della Haus A – ha commentato la giuria internazionale composta da David Lorente Ibáñez, Harquitectes (Spagna), Dick Van Gameren (Olanda), Massimo Bricocoli (Italia), Camillo Magni (Italia) e Mauro Galantino (Italia) – e 2 membri supplenti Laura Montedoro (Italia), Fabio Lepratto (Italia) – è sorprendente nel mondo in cui gli spazi condivisi e privati sono tenuti assieme. L’articolazione degli spazi interni privati e collettivi è sobria in facciata, e ha un forte carattere domestico, adattandosi al denso contesto urbano”.

Alla sesta edizione del Premio, punto di riferimento del dibattito sul social housing a livello internazionale, hanno partecipato 20 progetti (5 dall’Austria, 2 dalla Danimarca, 2 dalla Francia, 1 dalla Germania, 4 dall’Italia, 1 dal Lussemburgo, 3 dal Portogallo, 2 dalla Svizzera), 13 dei quali sono passati alla seconda e ultima fase.

Il progetto vale allo studio Duplex Architekten il premio di euro 10.000 (diecimilia.00) e la nomina in giuria per la prossima edizione.

Menzioni speciali da parte dei giurati per i progetti:

MAGISTERPARKEN, di C.F. MOLLER ARCHITECTS (Danimarca) per la ricerca e l’innovazione tecnica e costruttiva (“Il progetto da una risposta convincente all’urgente esigenza di migliorare la qualità degli edifici post-bellici in disuso”);

LIVE-WORK COMPLEX KALKBREITE, di MULLER SIGRIST ARCHITEKTEN AG (Svizzera) per la sperimentazione tipologica “dell’estremo mix di differenti figure residenziali, servizi pubblici e infrastrutture, per la modalità molto ispirante con cui il progetto si rapporta con la complessità del sito”;

IL VINCITORE

Haus A, Duplex Architekten

HUNZIKER AREA, HOUSING COOPERATIVE MEHR ALS WOHNEN, Svizzera.

“L’architettura può ancora raccontare una storia”, affermano i vincitori. Uno dei cui temi ricorrenti è la ricerca di una identità specifica delle realizzazioni, siano esse edifici, facciate o interi quartieri urbani. “È questo attento ‘ascolto’ a rendere distintivo il nostro lavoro, un vero e proprio motore essenziale per ogni progetto, in ogni ambito”.

Il commento della giuria: “Haus A di Duplex Arkitekten è proclamato vincitore per la sperimentazione tipologica e la convincente articolazione spaziale e architettonica del masterplan. La ricerca nella pianta del piano terra è notevole e spicca rispetto agli altri progetti pervenuti. La combinazione di piccole unità private ma indipendenti e di grandi spazi collettivi introduce nuove figure tipologiche che possono soddisfare le più disparate esigenze della società contemporanea. Il parallelismo tra il masterplan urbano e la pianta del piano terra è sorprendente nel mondo in cui gli spazi condivisi e privati sono tenuti assieme. L’articolazione degli spazi interni privati e collettivi è sobria in facciata, e ha un forte carattere domestico, adattandosi al denso contesto urbano”.

IL PROGETTO VINCITORE

Gli appartamenti-cluster della Haus A sono un nuovo modello di condivisione comunitaria residenziale con un’ampia area comune (zone giorno e cucina) e la suddivisione delle zone notte, ognuna con un proprio bagno.

Gli appartamenti, che non prevedono zone living né cucina (se non una ‘kitchenette’ per i bisogni più immediati), sono piccoli e disposti come satelliti nella porzione di piano (400 mq ca), e ospitano tra le 10 e le 12 persone. Aree living e cucine, disposti liberamente sul piano, hanno dimensioni generose. Ogni piano dispone anche di una lavanderia comune. Le unità abitative prevedono altresì la residenza di persone anziane e disabili, con accorgimenti peculiari.

Una particolare attenzione è stata data al tema del contenimento del consumo energetico dell’edificio.