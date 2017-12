Pablo Designs, dagli States all’Europa

Domenica 17 dicembre 2017 sul canale 7Gold alle ore 19.45 torna ABC Casa con la quinta puntata della nuova stagione. A condurlo c’è sempre lui, l’istrionico Damiano Gallo che ne è anche l’ideatore. Insieme ai suoi ospiti, Lorella Ridenti (Direttore del magazine ORA) e Cinzia Alibrandi (scrittrice e giornalista), Damiano Gallo questa domenica punta l’attenzione su un tema molto attuale: la casa come luogo di benessere. Proprio per la natura stessa del programma, che è il primo vero talk-show immobiliare, i personaggi coinvolti si confrontano sull’argomento con aneddoti e curiosità da non perdere! Come ogni puntata non manca la sezione “gossip” di ABC Casa, curata dalla giornalista Alessandra Appiano che affianca Damiano Gallo nella conduzione. Domenica l’ospite vip è la giornalista e conduttrice televisiva italiana Tiziana Ferrario. ABC Casa torna a gennaio con l’ultima puntata della stagione dedicata al mondo dell’arte! Tutti i modelli abbracciano la filosofia del less is more in cui l’eleganza minimale del design incontra un’accurata scelta di materiali e soluzioni tecnologiche innovative: alcune lampade sono infatti dotate di porte USB che consentono di ricaricare i propri devices, offrendo così un’esperienza multifunzionale e interattiva con l’oggetto. Ad affiancare Pablo Pardo, un team composto da designer provenienti da diversi Paesi, ognuno dei quali ha maturato esperienze nel campo del design industriale e dell’artigianato acquisendo una profonda consapevolezza dell’importanza dei processi produttivi e manifatturieri. Per questa nuova avventura, Pablo ha scelto di affidare a Cavalleri Comunicazione le attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa sia in Italia, sia in Europa.

