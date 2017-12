Gebrüder Thonet Vienna presenta Hideout Loveseat

Tra i più ricercati player del design contemporaneo internazionale, Gebrüder Thonet Vienna GmbH (GTV) anche a Parigi in occasione di Maison&Objet 2018 in programma dal 19 al 23 gennaio si racconta attraverso nuove proposte nate dalla collaborazione con designer che fanno della ricerca uno dei tratti distintivi del loro percorso creativo, introducendo nella collezione la loro personale visione del brand. Maison&Objet, manifestazione per eccellenza votata alla decorazione, vetrina sulle ultime tendenze dell’abitare, è la cornice ideale per il lancio di HIDEOUT LOVESEAT. Il divano a due posti, pensato per arredare raffinate lounge, disegnato dalle svedesi Front che riprende il progetto dell’omonima lounge chair, tra i bestseller contemporanei del marchio. Inedito anche il rivestimento: sofisticato tessuto jacquard in cotone Tessere di Dedar, nella variante Lemon Grey, pattern geometrico dall’effetto tridimensionale caratterizzato da vibranti toni del giallo e verde su fondo nero che reinterpreta in chiave contemporanea le tradizionali e colorate coperte tartan di lana gallesi. Un rivestimento dalla forte personalità che racconta l’ampliamento della gamma dei tessuti a collezione attraverso collaborazioni prestigiosi come quella con Dedar – altra novità per il brand annunciata a Parigi – a confermare ancora una volta la profonda vocazione di GTV alla ricerca progettuale, trait d’union tra il prestigioso passato del marchio e il suo futuro, con l’obiettivo di proseguire con l’innovazione sulla strada tracciata dalla tradizione. Gebrüder Thonet Vienna GmbH Parte di una grande storia europea che coniuga tradizione e innovazione, capace di rinnovare i propri stilemi attraverso una costante ricerca progettuale e protagonista del passaggio cruciale dall’artigianato all’industria, anche grazie ad un approccio che di fatto anticipa il design moderno, Thonet ha contribuito a definire la grammatica visiva della contemporaneità. Invitato da Metternich a sviluppare il proprio brevetto in Austria, nel 1842 Michael Thonet lascia la Germania e si stabilisce a Vienna, dove nel 1853 fonda l’azienda “Gebrüder Thonet” coinvolgendo nell’impresa i suoi cinque figli. L’utilizzo della tecnica del tondino incurvato a vapore consente la produzione in grande serie di mobili in legno, determinando posizionamento del prodotto su scala globale: nel 1865 Gebrüder Thonet possiede 22 negozi monomarca nel mondo, con oltre 6000 dipendenti. Nel 1911 il catalogo dell’azienda contava 980 modelli diversi e al termine della Seconda guerra mondiale nacquero unità di produzione indipendenti in varie nazioni che svilupparono imprese differenti. In Austria, patria di Gebrüder Thonet, l’attività fu ricostituita da alcuni discendenti di Michael Thonet, compreso il suo bisnipote Fritz Jakob Thonet e i suoi figli Evamarie Thonet e Richard Thonet. Dopo la guerra, dovettero ricominciare dal nulla, con poco più che passione e conoscenza per i mobili. L’attività riprese a Vienna presso uno dei vecchi magazzini di Gebrüder Thonet. A partire dal 1948 Frizjacob, Richard e Evamarie affittarono uno stabilimento a Rohrau, Steiermark, prima di realizzare il loro sito produttivo a Friedberg in 1962. Nel 1976 la società cambiò nome in Gebrüder Thonet Vienna. Oggi GTV ha scelto di rinnovare il sodalizio con il mondo del design progettando una nuova fase della sua storia insieme a designer che fanno della ricerca uno dei tratti distintivi del loro percorso creativo. Una visione aziendale che conferma la vocazione di GTV alla ricerca progettuale, trait d’union tra il proprio passato e il futuro, con l’obiettivo di proseguire con l’innovazione sulla strada tracciata dalla tradizione. GTV è di proprietà della Moschini Spa a partire da prima del 2003.

