Arreda una cucina lunga e stretta (e quanto costa)

La cucina è uno degli ambienti più vissuti dagli italiani e spesso molte case sono caratterizzate da cucine lunghe e strette, difficili da arredare. Secondo Habitissimo – piattaforma online che mette in contatto domanda e offerta in tema di edilizia, ristrutturazioni e servizi per la casa -, i preventivi per ristrutturare la cucina sono aumentati del 20% rispetto allo scorso anno, e Milano è la città dove si registrano maggiori richieste. Gli esperti architetti e interior design di Habitissimo, ci consigliano alcune soluzioni d’arredo facili da mettere in pratica e che permettono di sfruttare al massimo ogni centimetro dell’ambiente. Realizzare mobili su misura La realizzazione di mobili su misura è una soluzione geniale per ottimizzare gli spazi piccoli e usufruire di una cucina accogliente e funzionale. buona funzionalità nei movimenti, e lo spazio al centro rimane sgombro. Secondo i prezzi inseriti nel potale, per arredare una cucina di 7 mq si parte dal circa 2.000 € senza considerare il costo delle finiture, la rubinetteria e quello degli elettrodomestici. Attenzione alla disposizione (e al colore) Un’altra soluzione interessante è quella di disporre tutta la cucina su un lato della stanza e dall’altra parte si può posizionare un tavolo a parete con degli sgabelli. Le cucine strette e lunghe possono essere alquanto tristi se non raggiunte da abbastanza luce naturale. L’inserimento di una vetrata può dare un maggiore senso di apertura. Quando lo spazio è veramente molto molto ristretto una buona idea è quella di utilizzare il bianco per tutte le superfici: piani di lavoro, rivestimenti, pareti ed elettrodomestici. L’effetto del realizzare una stanza total white è sorprendente: si riesce a trasformare lo spazio ingannando l’occhio sulle reali dimensioni dell’ambiente. Rivestire la parete Una soluzione moderna e minimale invece è quella di optare per una parete a specchio. Il riflesso darà l’illusione di uno spazio più ampio e anche la luminosità sembrerà raddoppiare. Oppure si può rivestire la parete con un materiale metallico, che dona alle superfici un aspetto cangiante e vivo. In questo caso nel costo finale della ristrutturazione incide soprattutto il prezzo del materiale scelto. Funzionalità Massima funzionalità con piani estraibili e tavoli pieghevoli. Ogni soluzione è buona purché permetta di ottenere più spazio di lavoro contenendo l’ingombro. L’inserimento di piani estraibili dai mobili della cucina può sembrare una stranezza tecnologica ma è un sistema molto utilizzato nelle cucine più moderne. Una soluzione che nasce dalla consapevolezza di avere case con cucine sempre più piccole. Una valida alternativa è quella di realizzare nicchie e mensole in cartongesso che permettono di mantenere l’ordine. E quanto mi costa? Sul portale Habitissimo è possibile consultare i prezzi di riferimento per tutti i lavori di ristrutturazione. I prezzi sono stati forniti da aziende e privati, e corrispondono a lavori reali preventivati e realizzati da imprese registrate su Habitissimo. È sufficiente cercare per categoria e zona geografica, trovare progetti simili a quello che si vorrebbe realizzare e confronta prezzi e preventivi. Il prezzo medio la ristrutturazione di una cucina a Milano costa attorno ai 3.600 euro.

