Nuovo GROHE Red, l’acqua bollente sicura direttamente dal rubinetto di casa tua

È l’amico atteso da tempo, l’aiuto in cucina tanto desiderato, quello che fa risparmiare tempo ed energia con un occhio particolare all’ambiente. Si tratta del nuovo GROHE Red, il miscelatore da cucina che eroga istantaneamente, con la semplice pressione di un pulsante, acqua filtrata a 100°C in qualsiasi momento e mette la parola fine ai frustranti tempi di attesa per preparare caffè, tè o per cuocere la pasta. Niente più spreco di tempo, di acqua ed energia in cucina, in totale sicurezza. Oltre a essere estremamente facile da usare, GROHE Red è anche a prova di bimbo grazie alla tecnologia di protezione ChildLock, testata e certificata TÜV, di cui è dotato. GROHE Red: un design che soddisfa le più alte funzionalità Il miscelatore è dotato di un design senza tempo e si inserisce perfettamente nello stile individuale di qualsiasi cucina. Nella versione mono, il rubinetto è di piccole dimensioni, si adatta perfettamente posizionato di fianco del miscelatore esistente, ed eroga solo acqua bollente. Nella versione duo, invece, il sistema eroga dallo stesso rubinetto acqua bollette e acqua miscelata corrente andando sostituire completamente il miscelatore preinstallato. In quest’ultima, infatti, l’erogazione per acqua normale e bollente è separata. Oltre al miscelatore, lo starter kit GROHE red include il boiler di design (disponibile nelle taglie M o L, rispettivamente da 3 l o 5,5 l) e il filtro. Il boiler di GROHE Red può essere installato facilmente sotto qualsiasi lavello domestico. Il filtro, inoltre, può essere riordinato nel GROHE online store e cambiato a casa utilizzando una sola mano. GROHE Red eroga grandi quantità di acqua, fino a due tre litri contemporaneamente ed è dotato di funzione “Filler Pot” di riempimento della pentola che, una volta attivata, arresta automaticamente l’erogazione dell’acqua bollente dopo 60 secondi. GROHE Red: la sicurezza testata TÜV La sicurezza prima di tutto. La tazza di tè o le bottiglie per bambini possono essere riempite direttamente dal rubinetto della cucina senza preoccuparsi di eventuali bruciature: il rompigetto brevettato garantisce che il flusso dell’acqua bollente scorra regolarmente senza schizzi pericolosi. GROHE Red è inoltre dotato della funzione di sicurezza GROHE ChildLock che protegge i più piccoli dalle bruciature causate dall’acqua bollente. Per sbloccarla occorre premere il relativo pulsante per 1 secondo. Nel rilasciarlo, la luce a LED si illuminerà di rosso in modo continuativo per segnalarne la disattivazione. Tenendo premuto il pulsante di attivazione inferiore inizierà a scorrere l’acqua bollente e, non appena verrà rilasciato, la funzione di stop fermerà all’istante il flusso dell’acqua.

