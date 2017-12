Legno e sughero tra i materiali ecologici proposti da Habitissimo

Secondo gli esperti di Habitissimo – piattaforma online che mette in contatto domanda e offerta in tema di edilizia, ristrutturazioni e servizi per la casa – il legno e il sughero sono i materiali ecologici più attuali per decorare casa. I vantaggi sono diversi, per esempio i pannelli di legno e sughero sono termoisolanti e vengono utilizzati per pareti e tetti. Inoltre le texture e i toni caldi di questi due materiali favoriscono sensazioni di benessere e calore, e sono impiegati per la realizzazione di accessori e complementi d’arredo innovativi. E infine, ma non per ultimo, si tratta di soluzioni originali ma con una maggiore sensibilità verso l’utilizzo di materie ecosostenibili e riciclabili. Di seguito una serie di consigli, utili e pratici, su come utilizzare questi materiali e in che modo.

Rivestimento della parete

La texture del sughero è molto decorativa, perchè non utilizzarla anche per rivestire un’intera parete? In questo modo i vantaggi sono due: una parete arredata con gusto da poter utilizzare anche per creare un angolo/lavoro o studio dove appendere i propri promemoria e dei vantaggi a livello livello termico e acustico. Il sughero è infatti anche un prodotto particolarmente isolante molto utilizzato in ambito edile.

Accessori per la cucina

Per rendere più accogliente una cucina fredda e bianca si possono aggiungere alcuni elementi in legno o sughero. Per esempio sostituire il top della cucina con un piano in legno oppure aggiungere accessori come taglieri, ciotole e contenitori di ogni genere per conferire maggior calore alla cucina.

Realizzazione di complementi d’arredo e oggetti di design

L’utilizzo di sughero e legno per la realizzazione di complementi d’arredo non è certo una novità, ma troviamo oggi in commercio forme inedite che risaltano il valore della materia.. La tecnologia del sughero compattato permette di rendere resistente un materiale che per natura sarebbe fragile. Grazie a questo processo è possibile realizzare elementi d’arredo come tavoli e sedute in questo materiale, volendo anche con forme complesse. L’aspetto superficiale è liscio e morbido al tatto ma viene mantenuta riconoscibile l’identità del materiale. Negli ultimi anni sono stati ideati molti oggetti di design in legno e in sughero, prodotti dall’aspetto giovane e originale. Tra questi diverse lampade, elementi che possono portare calore a qualsiasi angolo della casa, dalla camera al salotto. Difficile trovare un ambiente in cui non stiano bene. Scrivanie leggere, pensate per una vita dinamica, con piani di lavoro ridimensionati per adattarsi anche alle case di dimensioni più ristrette. Forme organiche e materiali naturali rendono molto accogliente anche un piccolo angolo di lavoro. Tantissimi gli accessori da scrivania in sughero che puoi utilizzare per personalizzare la tua postazione: bacheche, portapenne, scatole, ecc.