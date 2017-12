Una cucina accessibile e comandabile attraverso un’App per aiutare le persone con disabilità a trovare maggiore comfort nella vita quotidiana. È il progetto “Kitchen 4 all”, realizzato da ENGIM Veneto – Scuola della Formazione Professionale Patronato San Gaetano di Thiene (VI), presentato oggi a SPAZIOCASA, manifestazione di riferimento per il mondo della casa, dell’arredamento e del design, organizzata da Italian Exhibition Group Spa in Fiera di Vicenza (24-26 novembre e 1-3 dicembre). La cucina accessibile è stata progettata in circa 9 mesi di lavoro da 40 allievi del corso Operatore del legno ENGIM – finanziato dalla Regione Veneto e finalizzato alla formazione e riqualificazione di persone disoccupate, inoccupate o per riorientamento – e ha visto il coinvolgimento delle aziende del territorio nella fornitura dei materiali. È un progetto simbolo dell’inclusione nell’ambiente domestico, una cucina che non fa differenze e mette al centro l’importanza della diversità, oltre ad essere un esempio di collaborazione tra scuola, formazione, aziende e istituzioni. La cucina è espandibile e personalizzabile a seconda della statura, infatti il piano di lavoro può essere posizionato a diverse altezze. Tra le funzionalità, lo spazio vuoto sotto il top, per consentire ad una persona diversamente abile di accedervi con la carrozzina, un piano estraibile da usare anche come tavolo per mangiare, i pensili mobili che scendono con un movimento alternato per consentire a chiunque di afferrare e riporre i contenuti al loro interno, il rubinetto estendibile per riempire la pentola direttamente sul fornello, il bordo salva goccia sul top che fa defluire liquidi direttamente nel lavello, ante e cassetti ad apertura facilitata, elettrodomestici accessibili, cromie differenti, con il rosso ad indicare la zone di lavoro e renderle facilmente identificabili anche da chi ha problemi cognitivi. La cucina può essere comandata attraverso pulsanti manuali o con un App da smartphone o tablet, che consente da remoto di accendere e spegnere le luci, far salire e scendere i pensili, accendere la cappa.

