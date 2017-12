La cabina armadio Hangar di Lema disegnata da Piero Lissoni punta alla creazione di uno spazio personale, bello da guardare e confortevole, spostando quindi il fulcro dalla pura funzione di contenimento al benessere. Hangar è progettata per accogliere gli oggetti del quotidiano, razionalizzando lo spazio, ma anche assecondando le idee più diverse su come organizzarlo. Ogni cosa sta, nello stesso tempo, in ordine e libertà: un sistema intelligente, funzionale, strutturato sui bisogni di chi lo abita. Una proposta che affascina per il calore del legno e la leggerezza del vetro e dei suoi riflessi. Una soluzione all’insegna della massima personalizzazione che conquista per le infinite soluzioni progettuali possibili, dove i diversi elementi e gli accessori si inseriscono lungo i raffinati montanti metallici pavimento/soffitto che concorrono a sorreggere il peso delle attrezzature, costituendone un preciso dettaglio di stile e qualità. Una proposta capace di rinnovarsi per rispondere a nuove esigenze estetiche e funzionali. Recente la versione in Larice Grigio proposta in abbinamento alla finitura Sand delle parti metalliche. Oggi tra i migliori interpreti dello stile italiano nel mondo, Lema nasce nel 1970 ad opera della famiglia Meroni, che tuttora la gestisce forte di una tradizione che risale ai primi anni del dopoguerra. Il gruppo si compone delle divisioni casa, contract e ufficio con International Office Concept. Lema è stata la prima azienda italiana a sviluppare un sistema a spalla portante in più finiture e l’armadio al centimetro, costruito su misura per il cliente. Questi due prodotti sono il simbolo dell’attenzione che l’azienda riserva al pubblico e che si declina oggi in un catalogo completo che spazia dai sistemi modulari per la zona giorno e la zona notte agli arredi free-standing che comprendono tavoli, letti, sedute e complementi oltre alle più recenti collezioni di imbottiti. Prodotti dall’appeal sofisticato, tutti caratterizzati da un’ampia possibilità di personalizzazione per rispondere alle diverse esigenze estetiche e funzionali della clientela. Quello che infatti contraddistingue Lema nel panorama internazionale del design è soprattutto la sua grande capacità di sviluppare soluzioni custom-made, insieme ai più grandi architetti, per le prestigiose realizzazioni contract che il brand segue in tutto il mondo.

