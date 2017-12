Engel & Völkers vince i Real Estate Awards 2017 come agenzia immobiliare più prestigiosa in Italia

Engel & Völkers, Gruppo internazionale leader nell’intermediazione di immobili di pregio, presente in oltre 30 Paesi e 4 continenti, è stata premiata ieri in occasione dei Real Estate Awards 2017 che si sono tenuti a Milano per l’esclusività della sede romana, ovvero il Market Center capitolino di Engel & Völkers, che si trova a Palazzo Sforza Cesarini ed ospita oltre 200 agenti. Un unicum per il settore, che ha permesso all’azienda di vincere sulla concorrenza.

Presenti ieri all’evento, Alberto Cogliati, direttore commerciale di Engel & Völkers per l’Italia, che ha partecipato alla tavola rotonda “Agenti immobiliari e percezione di mercato: ruolo e responsabilità dell’aggregazione”, e Marco Rognini, General Manager del Market Center di Roma che ha ritirato il premio.

“Il progetto del Market Center di Engel & Völkers ha decisamente trasformato il mercato immobiliare romano e questo premio ne è una testimonianza”, ha affermato Marco Rognini, General Manager della sede capitolina del Gruppo. “I nostri uffici si trovano in una location unica per eleganza e tradizione storico-artistica, ovvero Palazzo Sforza Cesarini, e ospitano più di 280 lab operativi, dedicati ai consulenti. Grazie ai servizi all’avanguardia che offriamo alla clientela e alle attività di formazione che svolgiamo in sede, sono sempre più numerose le richieste di collaborazione con il nostro brand”.

“La nostra forza – ha sottolineato Rognini – risiede nel network e il Market Center di Roma rappresenta appieno lo spirito del Gruppo secondo il quale il successo dell’azienda dipende dal lavoro di squadra e dalla collaborazione costante con gli agenti. La crescita della nostra sede è confermata anche dalla prossima apertura di una property lounge in Viale Europa 296, una delle strade commerciali più importanti della città, che verrà inaugurata all’inizio del 2018. Il nostro obiettivo è essere più vicino ad agenti e clienti, continuando ad offrire opportunità di collaborazione con il nostro network internazionale. L’anno 2018 ci vedrà ancora impegnati nella selezione di nuovi collaboratori per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Dedico questo premio a tutti i nostri agenti, allo Staff, ai Team Leader, alle Team Assistant che ogni giorno, con passione, dedicano la loro energia alla crescita del nostro brand”.

“Siamo orgogliosi di aver partecipato ai Real Estate Awards 2017 e di esserci aggiudicati un premio di così grande valore che dimostra, una volta di più, la validità del franchising sul mercato”, ha dichiarato Alberto Cogliati, Direttore commerciale di Engel & Völkers per l’Italia. “Da membro del board di Assofranchising ed esperto del settore, in cui lavoro da oltre 15 anni, posso confermare che questa formula rappresenta un sistema virtuoso che consente di penetrare nuove quote di mercato, soprattutto in tempi di crisi. Non a caso, in Italia il giro d’affari del franchising vale oltre 24 miliardi di euro. Attraverso l’affiliazione commerciale si ha un perfetto equilibrio tra tutte le componenti del sistema, quindi tra fornitori e clienti che condividono marchio, servizi, sistemi operativi e strategie aziendali”.

“Se il nostro Gruppo è riuscito ad aggiudicarsi questo premio – ha concluso Cogliati – lo deve anche al network, che è da sempre è un nostro asset aziendale. Per noi network è sinonimo di massa critica, è una fonte di opportunità e una filosofia di vita in cui abbiamo sempre creduto in quanto consente ad ognuno di portare un valore aggiunto nella società”.