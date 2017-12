Le nuove tendenze di Houzz

Stili che si mescolano e danno vita a nuove suggestioni e pattern, texture e tendenze emergenti che si impongono come trend inediti per il 2018. Con una Community che conta più di 40 milioni di visitatori unici mensili e oltre 1,5 milioni di professionisti del settore casa, Houzz (www.houzz.it) – la piattaforma online leader mondiale nell’arredamento, progettazione e ristrutturazione d’interni e di esterni – è un osservatorio unico per individuare nuove tendenze progettuali e trend di arredo.

Leonora Sartori, Editor di Houzz Italia, svela i 9 must d’arredamento che si renderanno protagonisti dei prossimi mesi. Eccoli qui di seguito:

1. Stile Japandi

Lo stile Japandi coniuga il principio giapponese del “wabi sabi”, ossia la ricerca della bellezza nell’imperfezione, con la semplicità dello stile scandinavo. Uno stile d’arredo contraddistinto da linee essenziali e da materiali naturali, particolarmente accogliente grazie all’utilizzo di materiali naturali e tinte chiare. Si rivela elegante ma anche ricco di personalità, soprattutto se valorizzato da qualche tocco eclettico: si gioca con pattern, texture, materiali imperfetti e pochi pezzi scelti, meglio se di fattura artigianale.

2. Arredi di recupero e DIY

Con gli oggetti di recupero si può dare vita a una grande varietà di idee décor e piccoli arredi. Ecco allora che oggetti ereditati o provenienti dai mercatini dell’antiquariato vivono di vita nuova grazie a restyling in colori contemporanei e a nuovi dettagli. Non solo un modo per dare libero sfogo alla fantasia, ma anche una scelta ecosostenibile.

3. Stile Modernico

“Modernico” è quello che accade quando lo stile antico incontra quello moderno. La tendenza è quella di restare radicati nella tradizione, creando rotture di forte impatto estetico che mescolano passato e futuro immediato. Stili naturalmente contrapposti che, se ben proporzionati, danno quel tocco in più in grado di arricchire l’ambiente. Houzz suggerisce allora una parola d’ordine: equilibrio.

https://www.houzz.it/photo/93359111-recupero-trulli-un-cubo-di-vetro-irrompe-tra-ulivi-secolari-mediterraneo-cucina

© Ideal Work

4. Sempre più wallpaper

Un’invasione di carte da parati contro le pareti bianche. I wallpaper sono perfetti per dare un aspetto e un’atmosfera tutta diversa alla casa. Si adattano alla perfezione a tutti gli ambienti, sono disponibili in una grande varietà di pattern e fantasie. Ideale è iniziare per decorare piccole superfici o nicchie o solo su una singola parete.

5. Forever young

L’elemento ludico invade non solo le camere dei più piccoli, ma anche le altre stanze della casa. Pareti vivaci, lettering, muri trompe-l’oeil, lucine ed elementi divertenti multiuso pervadono tutti gli ambienti della casa, rendendo l’atmosfera allegra e spensierata. Houzz avverte: rivisitare la casa con stile giocoso non solo permette di dare un tocco molto personale all’arredamento, ma fa anche bene all’umore!

6. Stile Lagom

Lagom è una parola svedese che indica un vero e proprio stile di vita basato sul vivere bene, evitando gli eccessi. Questa filosofia si traduce in interni dal gusto tipicamente nordico, dove l’obiettivo non è quello di sorprendere e apparire, bensì quello di accogliere. Ambienti soft e rilassati, caratterizzati da tinte naturali, tessuti e piante. Una casa lagom è una casa in cui tutto è al posto giusto, dove tutto vive in un perfetto compromesso tra il troppo e il troppo poco.

7. Testiere del letto: molto più che un semplice accessorio

La camera da letto è da sempre la stanza dove ci si lascia più andare per trovare angoli che ci assomigliano. Lo spazio dietro al letto e la testiera diventano lo specchio della propria personalità, e la concessione di dare sfogo alla fantasia sembra qui trovare un’eccezione unica: quella della libertà!

8. Fluidità degli spazi

L’attenzione per soluzioni intelligenti a scomparsa che contengano diverse funzioni è sempre più alta. Queste soluzioni trasformabili, che in molti casi diventano dei veri cubi multifunzione, in cui si trovano letto a scomparsa, cabina armadio, o diversi contenitori modulari che diventano invisibili, rispondono certamente alle esigenze delle piccole case, ma più in generale rispondono al bisogno di poter trasformare la propria casa e renderla un set in continuo movimento. Basta con le stanze perfette e immobili, sì alle idee salvaspazio che rendano lo spazio fluido.

9. Pet friendly

Stando alle ultime ricerche, si stima che siano almeno 60 milioni i pet ormai membri a tutti gli effetti delle famiglie italiane. E il design non poteva non rispondere alle esigenze degli amici a quattro zampe ma non solo. Tiragraffi, cucce, ciotole diventano sempre di più una scelta consapevole di design da parte dei proprietari di casa.