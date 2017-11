La nuova videocamera “mini” di D-Link: bella, discreta e potente

D-Link annuncia l’arrivo sugli scaffali italiani della nuova mini videocamera WiFi HD Mini DCS-8000LH. Questa videocamera è caratterizzata da un design minimalista ed è super compatta, misura meno di 10cm di altezza (3.5 x 3.8 x 9.2 cm), ma al tempo stesso è equipaggiata con un’ampia gamma di funzioni che garantiscono un monitoraggio completo ed efficace con qualità delle registrazioni HD a 720p. Le funzioni di rilevamento del movimento e del suono sono integrate e permettono di ricevere automaticamente notifiche a un dispositivo mobile in caso di eventi insoliti. Il controllo notturno è facilitato dai LED IR, che consentono di registrare video anche in piena oscurità, per una videosorveglianza 24/7. È possibile gestire la DCS-8000LH tramite l’applicazione mydlink Lite – e il suo sito web – per ricevere notifiche, accedere ai feed della videocamera in diretta e avviare manualmente la registrazione video dal proprio dispositivo mobile. Di solito funzioni di sicurezza simili sono riservate esclusivamente ai sistemi di sicurezza professionali di fascia alta. Oggi, grazie ai progressi della tecnologia WiFi e dei dispositivi mobili, queste stesse caratteristiche possono essere offerte in modo affidabile e conveniente, accessibile a chiunque. I vantaggi principali della DCS-8000LH sono: • Lente Grandangolare – campo visivo di 120° • Connessione rapida alle reti wireless – per installare e configurare facilmente le telecamere in qualsiasi punto con accesso Wi-Fi • Facilità di utilizzo – installazione e controllo facili, grazie alla nuova applicazione mydlink di D-Link • Foto e video – possono essere salvati direttamente su un dispositivo mobile tramite la nostra applicazione. • Rilevazione movimento e suono – invia automaticamente notifiche di avviso al dispositivo mobile del cliente quando viene attivato • Anche da remoto – con l’applicazione, i clienti possono visualizzare e gestire la telecamere da remoto e attivare manualmente la registrazione di video • Design compatto e caratteristico – Look minimalista e dimensioni estremamente compatte (meno di 10cm di altezza) permettono alla videocamera di integrarsi in qualsiasi ambiente • Immagini di alta qualità – zoom digitale 4x, visione notturna fino a 5m e risoluzione di alta qualità 720p HD forniscono un’immagine chiara della tua casa o dell’azienda

