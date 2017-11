Antolini: una materica winery scolpita nel cuore della terra

Scolpita nel cuore della terra, questa winery è la quintessenza dell’energia naturale.

Potente richiamo ad antiche formazioni geologiche, Jurassic Brown Antolini conferisce un valore scultoreo ai singoli elementi che compongono lo spazio, enfatizzandone le personalità. Nell’ambiente, si stagliano un bancone centrale monolitico realizzato in Jurassic Brown con finitura sia lucida, sia riven e hydro, peculiarità in grado di mettere in rilievo gli spigoli vivi della composizione; un ripiano continuo sapientemente ritagliato e illuminato; una parete espositiva in cui le bottiglie sono posizionate una ad una, orizzontalmente, favorendo la vista sul fondo. Tra le bottiglie, emerge ancora una volta Jurassic Brown, qui proposto con un’ardita finitura “a spacco”, che rende incisivamente l’effetto materico, creando giochi di luce sulla superficie frastagliata, come un blocco di roccia spezzato. Fil rouge tra i diversi elementi è il pavimento in Alhambra Brown che, con i suoi toni avvolgenti, abbraccia lo spazio con un’ulteriore nota di calore.

Alhambra Brown

Alhambra. Una vera città murata: possente, imponente, sicura. Un palazzo reale: maestoso, solenne, elegante.

Alhambra Brown è una pietra naturale che racchiude tutto questo. Nelle sue tonalità conserva un’impronta di nobile splendore e nella sua trama compatta narra la storia di una pietra solida e affidabile. Mantiene traccia di una vena cremisi, raccontata però con discrezione dalla Natura: come un soffio di vento s’insinua sulla superficie di Alhambra Brown scomparendo e riaffiorando in punta di piedi. Uno slancio, un guizzo suggerito nel mezzo di nuance dal nude mood.

Jurassic Brown

Autentici fossili incastonati nella pietra, un materiale che ricorda il legame primordiale tra Uomo e Natura: questo è Jurassic Brown, proveniente da una cava della Spagna che si trova a 800 metri sul livello del mare e a più di 60 chilometri dalla costa. Di formazione sedimentaria, questa cava è composta da molti strati che presentano una concentrazione eccezionale di fossili Nerinea, un genere estinto di chiocciola di mare dai variegati colori. A seguito di un fenomeno naturale, milioni di questi molluschi si stabilirono in una piccola area del fondale marino. Le conchiglie, subendo una forte pressione, con il calore e il passare di milioni di anni si sono trasformate in marmo, dando vita ad una varietà molto pregiata di limestone.

Capace di mettere in gioco tutti i sensi e di catturare gli sguardi, questa meravigliosa pietra naturale può essere modellata ed adattata a seconda della personalità del designer in soluzioni differenti e uniche, ma dal forte impatto comunicativo.