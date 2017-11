Ethimo premiata con il German Design Award 2018

Ethimo si aggiudica il German Design Award 2018, il prestigioso riconoscimento internazionale, attribuito dal German Design Council, che premia i designer e le aziende d’eccellenza che hanno saputo esprimere nei loro prodotti originalità, qualità, funzionalità ed ergonomia. Il premio è assegnato ogni anno da una giuria di professionisti ed esperti di design provenienti da tutto il mondo ed è il risultato di una selezione tra centinaia di progetti. Con la collezione Esedra, nata dalla collaborazione con Luca Nichetto, Ethimo ha dato vita a un nuovo modo di interpretare il design destinato all’outdoor. Un outdoor inteso non solo come luogo per vivere le più belle stagioni dell’anno, ma come una naturale estensione degli ambienti interni, in cui si ricercano le stesse sensazioni di comfort e benessere. Esedra è un sistema completo di arredi pensati per l’outdoor contemporaneo, è il frutto di una progettazione attenta e ambiziosa, di una lavorazione di alta qualità e dell’accostamento di materiali differenti e finiture ricercate. Dall’unione dell’alluminio e del teak con la fibra sintetica, realizzata con una speciale tecnologia che ricrea le sensazioni artigianali e di calore tipiche dell’intreccio in fibra naturale, sono nati, così, elementi dalla caratteristica forma a ‘C’ raffinati e accoglienti, capaci di suggerire nuove atmosfere di relax en plein air. Tutti gli elementi che definiscono il progetto Esedra, sono il risultato di un equilibrio ideale di forme, eleganti e avvolgenti, e materiali altamente performanti, accuratamente selezionati per la loro capacità di trasmettere percezioni tattili e visive eccezionali. Grazie alla sua esperienza nel mondo dell’arredamento outdoor, Ethimo si presta a molteplici declinazioni progettuali che le consentono di creare e di elaborare forme sempre differenti, come quelle della collezione Esedra, per esaltare le potenzialità dei luoghi che le accolgono. Vincere il German Design Award 2018 per la categoria Garden Furniture Collection testimonia il costante impegno e la passione di Ethimo nel realizzare soluzioni outdoor con caratteristiche di eccellenza e di alta qualità, arredi capaci di valorizzare gli ambienti esterni più diversi e soddisfarne le specifiche esigenze estetiche e funzionali.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Borsi 9, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.