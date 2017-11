Spaziocasa: ecco la casa in paglia

Una casa durevole, anti-sismica ed ecologica realizzata con fusti di cereali, argilla, canapa e legno. È la nuova tendenza della casa in paglia, un modo di costruire antico che si sta diffondendo anche nelle metropoli più moderne.

Francia e Germania sono oggi i pionieri nella costruzione di case in paglia, ma da qualche anno questo nuovo fenomeno sta prendendo piede anche in Italia per i suoi vantaggi ecologici ed economici, non solo in montagna e campagna, ma anche in città.

Una tendenza presentata in questi giorni a SPAZIOCASA, manifestazione di riferimento per il mondo della casa, dell’arredamento e del design – organizzata da Italian Exhibition Group Spa in Fiera di Vicenza (24-26 novembre e 1-3 dicembre) – da TerraCrea, azienda di bioedilizia di Isola Vicentina (VI).

La casa in paglia è costruita con materiali naturali. Si parte con una struttura in legno, dentro la quale sono pressate le balle di paglia (100 kg a metro cubo), per poi essere intonacata con argilla e calce. Con la canapa si realizzano cappotti isolanti e biomattoni per le tramezze interne.

I benefici della casa in paglia? Un’alta capacità isolante sia termica, in estate e inverno, tanto che non è necessario l’impianto di riscaldamento (basta una stufa) o condizionamento, sia acustica. È anti-sismica grazie all’ossatura in legno, e resistente al fuco più di una casa in mattoni. Infatti per la mancanza di ossigeno la paglia pressata non permette al fuoco di autoalimentarsi.

La casa in paglia è inoltre durevole, la più antica tuttora in perfette condizioni e abitata è del 1920 e si trova a Montargis in Francia, e conveniente, in quanto permette di risparmiare sui consumi. È soprattutto ecologica, la produzione e la messa in opera della paglia comportano un livello di emissioni di CO2 addirittura negativo.

Domenica 26 novembre, si si è chiuso il primo week-end di SPAZIOCASA. La manifestazione riapre venerdì 1 dicembre fino a domenica 3 dicembre, proponendo un altro fine settimana ricco di novità e appuntamenti sul mondo della casa, dell’arredamento e del design.

SPAZIOCASA, alla sua cinquantaseiesima edizione ospita, in un elegante contesto espositivo le eccellenze del Made in Italy, maestri dell’artigianato, del design e delle tecnologie applicate alla vita quotidiana. Nuove soluzioni per la casa, edili e di arredamento per soddisfare i desideri e le necessità dei visitatori e dare la possibilità di disegnare e vivere il proprio spazio abitativo. Diverse le novità di questa edizione: lo sviluppo delle due tradizionali aree tematiche Stile e Comfort, l’introduzione di nuovi progetti quali Design Market, un’area riservata al settore immobiliare (in collaborazione con FIAIP), gli incontri con i professionisti, lo svolgimento di eventi, convegni in tema di sostenibilità ambientale e workshop formativi. Il tutto attraverso un format che pone al centro l’esperienza del visitatore e i trend più attuali.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Orari: venerdì 24 novembre e 1 dicembre 15.00-21.00, mentre sabato 25 e domenica 26 novembre, sabato 2 e domenica 3 dicembre 10.00-20.00.