L’adattabilità di Natural Skin in una realizzazione londinese

Un nuovo sofisticato restauro ha visto protagonista una cucina Natural Skin completamente personalizzata. L’eclettico proprietario si è affidato alla società londinese di investimenti CLPD investmentindesign per ristrutturare una villetta a schiera di epoca vittoriana in una zona residenziale di Londra. L’appartamento è stato rifinito con standard di alta qualità e con l’inconfondibile design che contraddistingue CLPD. Minacciolo ha fornito i prodotti della collezione Natural Skin per arredare la cucina, conferendo ancora più prestigio al design dell’appartamento. Al piano terra si trovano cucina e soggiorno, entrambi illuminati da una grande vetrata affacciata sul giardino. Per la composizione cucina sono stati selezionati colori chiari e brillanti allo scopo di far risaltare ancor di più la luminosità dell’ambiente. Per questa cucina le basi sono state realizzate con ante in HDF rivestito in Fenix® bianco, mentre le colonne sono state proposte con ante in HDF arancione. Grazie ai materiali scelti questa composizione presenta un’estetica industriale lineare ma ad ogni modo raffinata, restando allo stesso tempo altamente performante e donando al tatto un effetto soft touch unico. Anche il piano di lavoro è stato realizzato in Fenix® ma questa volta nella proposta grigia, così come le alzate che proteggono la parete da acqua e normali schizzi di cottura che risulteranno così di facile pulizia grazie alla proprietà impermeabile del materiale. La piccola penisola sempre progettata con Natural Skin, è un ulteriore agevole elemento contenitivo in quanto presenta al suo interno, oltre al classico storage, anche un’esclusiva cantina vini con capacità fino a 24 bottiglie. Interessante inoltre, nonostante le sue dimensioni limitate, la possibilità di proporre questa penisola come pratico snack top. Non c’è spazio troppo piccolo per una cucina Natural Skin: ogni spazio è stato sfruttato al meglio rispondendo perfettamente alle richieste del cliente: design, praticità e professionalità.

