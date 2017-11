Domotica: Avidsen presenta concept@MOD

Avidsen, società specializzata nello sviluppo di sistemi elettronici e digitali innovativi di utilizzo per la casa, ha introdotto sul mercato il concept@mod, un sistema brevettato, sviluppato e costruito in Francia, ideato per un’agile gestione delle soluzioni della Smart Home.

Si tratta di una vera e propria innovazione per la casa “connessa”. La scelta del protocollo da utilizzare è, in genere, molto importante: bisogna individuare il più adatto alle specifiche esigenze, pensando che con gli anni queste possono mutare. L’innovativa soluzione di Avidsen permette la compatibilità totale con i vari protocolli radio esistenti. Non importa quale sia lo standard scelto tra Zigbee, Z-Wave, HomeKit, Thread, Sigfox, Lora, Bluetooth, Wifi, e molti altri: concept@mod è una sorta di “camaleonte” che utilizza una sola forma e un solo formato per dialogare con tutti i protocolli radio. È sufficiente abbinare il modulo @mod con il protocollo idoneo ed esso si adatterà a tutti gli accessori installati. Non c’è necessità di effettuare programmazioni particolari o configurazioni specifiche: una volta inserito nel sensore o nell’attuatore, il modulo si auto-configura e diviene operativo.

Un evidente vantaggio di questa soluzione sono l’adattabilità e la capacità di evolversi del sistema.

Dal punto di vista iconografico concept@mod si presenta come un micro-modulo intercambiabile, appena più grande di una scheda SIM, che consente di abbinare il protocollo corrispondente agli oggetti di automazione domestica che abbiamo già o che vorremmo acquistare.

Il modulo è inserito all’interno del relativo device (o accessorio), il contatto provocato tramite connessione PIN to PIN consente al device di essere rilevato dal gateway che lo controlla. Ogni modulo risponde dunque a uno specifico protocollo radio che diventa intercambiabile.

La soluzione concept@mod è accompagnata da una serie di accessori sviluppati da Avidsen e rispondenti a problemi di sicurezza domestica, controllo degli accessi e gestione dell’energia. Vari rilevatori di movimento e di apertura e una sirena per ciò che concerne la sicurezza; mentre per quanto riguarda la gestione energetica, sensore di temperatura, termostato e pinze amperometriche.

Vediamo nel dettaglio i principali prodotti che possono essere dotati del sistema concept @mod.

Rilevatore di movimento: funzionando tramite rilevazione di infrarossi, questo rilevatore di alto livello rileva ogni movimento nella stanza in cui è installato. È in grado di distinguere la presenza di un essere umano da quella di un animale domestico (cane, gatto…) ed evitare ogni falso allarme inoltre funziona anche come sensore crepuscolare per i comandi d’illuminazione. Molto semplice da utilizzare e facile da installare (posa su tavolo o posa a parete). Alimentazione: 1 pila al litio CR123A (in dotazione).

Rilevatore di movimento autonomo (con pannello solare): funzionando tramite rilevazione di infrarossi, anche questo rilevatore rileva ogni movimento umano nella stanza in cui è installato inoltre funziona anche come sensore crepuscolare per i comandi d’illuminazione. A sua volta molto semplice da utilizzare e facile da installare (posa su tavolo o posa a parete). Alimentazione: cellula solare e 1 pila al litio CR123A (in dotazione).

Rilevatore di apertura per porte e finestre: fissato a una porta o a una finestra, questo rilevatore svela ogni tentativo di apertura di porta o di finestra e trasmette un allarme radio (indicato da una spia luminosa). Rilevatore 100% senza fili, composto da un solo elemento; semplice da utilizzare e facile da installare. Alimentazione: 1 pila al litio CR2450 (in dotazione).

Rilevatore di apertura solare per porte e finestre: fissato a una porta o a una finestra, questo rilevatore svela ogni tentativo di intrusione e trasmette un’allerta radio (indicata da una spia luminosa). Rilevatore 100% wireless, composto da un solo elemento; semplice da utilizzare e facile da installare. Alimentazione: cellula solare e 1 pila al litio CR2450 (in dotazione).

Rilevatore “All in One”: Sensore “All in one” per la raccolta delle seguenti informazioni: pressione atmosferica, temperatura e umidità, accelerazione e campo magnetico, consumo energetico, apertura garage e tapparelle avvolgibili, rottura vetri, gas, suono, allagamento, guasto congelatore, gelo e pioggia. Rilevatore 100% senza fili, semplice da installare e attivare. Alimentazione: 1 pila al litio CR2450 (in dotazione).

Micro modulo ricevitore per illuminazione, tende e tapparelle avvolgibili: idealmente collocato dietro un interruttore o sul soffitto, permette di controllare le luci e la motorizzazione tende/tapparelle in locale utilizzando gli interruttori originali o a distanza attraverso comando radio. Alimentazione: 220 V.

Sirena senza fili (uso interno/esterno con sorgente luminosa): elemento importante di dissuasione, la sirena emette un potente suono da 103dB quando innescata. I contatti anti-strappo e l’accelerometro consentono di rilevare ogni tentativo di sabotaggio. Completamente senza fili e di facile installazione e messa in funzione, può essere collegata a un sistema di allarme filare. Alimentazione 1 pila ER34615M (in dotazione).

Termostato programmabile: Ideale per la gestione del riscaldamento della casa, può controllare tutti i moduli di riscaldamento. Programmato da smartphone o da computer, il termostato può controllare fino a quattro zone di riscaldamento in casa. Alimentazione: 3 pile AA (1.5V) (in dotazione) o Micro-USB (5V) (non in dotazione).

Sonda di temperature e umidità: Ideale per il rilievo di temperatura e umidità. Design semplice e raffinato, display digitale, può essere associato a un termostato per creare una nuova zona di misurazione delle temperature e dell’umidità. Alimentazione 1 pila al litio CR2450 (in dotazione) o Micro-USB (5V) (non in dotazione).

Moduli di riscaldamento per caldaia, radiatore elettrico ON/ OFF e filo pilota: questo modulo permette di controllare a distanza l’accensione e lo spegnimento di una caldaia / radiatore. Design semplice e raffinato e facilita di integrazione e installazione.

concept@mod è un sistema brevettato interamente sviluppato e costruito in Francia e proposto con una garanzia di 5 anni. Con esso Avidsen offre un valore aggiunto alla propria gamma di prodotti, pensando anche all’estetica e all’ergonomia degli stessi. La società, inoltre, intende oggi estendere questa innovativa soluzione a tutti i protocolli di comunicazione esistenti, anche i più difficili da ospitare e i più complessi da affrontare in termini di sicurezza dei dati.