NASCE IFid -Italian Furniture ID

L’Arredo diventa 4.0 con Italian Furniture ID, il sistema che dota ogni oggetto del Sistema Casa di una “carta d’identità digitale”, offrendo ai clienti una identificabilità del prodotto agli acquirenti e, al produttore, l’immediata tracciabilità del processo produttivo interno ed esterno all’azienda. Il progetto è stato presentato nella sede di Buttrio (Udine) del Cluster Arredo e Sistema Casa FVG dal presidente Franco di Fonzo e dal direttore Carlo Piemonte. Cos’è il progetto Italian Furniture ID Frutto di un’intensa attività di analisi ed esperienza sul campo, Italian Furniture ID rappresenta un’importante applicazione delle tecnologie digitali a servizio della manifattura e, da oggi, permetterà sia alle piccole imprese artigiane, sia alle grandi industrie del made in Italy di beneficiare concretamente delle opportunità legate all’economia digitale. Un sistema studiato e sviluppato in esclusiva dal Cluster Arredo friulano per renderlo fin da subito compatibile e applicabile alle dinamiche produttive tipiche del tessuto produttivo locale, in cui qualità, manualità e originalità rappresentano dei fattori aziendali imprescindibili. Una piattaforma che, garantendo la riconoscibilità di ogni singolo prodotto, agevola la costruzione di percorsi commerciali e produttivi sempre più attenti all’ottimizzazione dei processi e vicini alle necessità dei clienti. Il controllo della qualità, l’analisi dei tempi di produzione e l’applicazione di metodologie migliorative continue, grazie a Italian Furniture ID permetteranno al sistema Arredo italiano di crescere ulteriormente sui mercati globali e migliorare le proprie performance. Come funziona Ogni prodotto configurato con il sistema Italian Furniture ID diventa unico ed identificabile. L’azienda può così risalire all’intero ciclo produttivo, verificando eventuali non conformità rilevate dal cliente. Al tempo stesso, ogni utente potrà accertare l’identità del prodotto grazie ad una scheda pubblica web based, visualizzabile con qualsiasi dispositivo dotato di tecnologia NFC (già largamente presente nei comuni telefoni cellulari), verificandone la provenienza e le informazioni collegate, quali la manutenzione del prodotto e la gestione del fine vita. Grazie al sistema di rintracciabilità sarà inoltre possibile per le aziende decidere di integrare al sistema la “garanzia origine italiana dei mobili”, nel rispetto della normativa UNI11674 che ne disciplina i requisiti. Da cosa è composto Il progetto si compone di due parti principali: i TAG NFC e il sistema gestionale. I TAG NFC racchiudono al suo interno il codice ID che, una volta attivato dall’operatore, rende il prodotto unico e riconoscibile. Il sistema gestionale, sviluppato e brevettato dal Cluster Arredo, permetterà alle aziende di gestire autonomamente e in remoto la piattaforma Italian Furniture ID. Il sistema prevede l’accesso con account e password strettamente personale per ogni utente abilitato dall’azienda. Il prodotto registrato nel sistema Italian Furniture ID conterrà al suo interno tutto lo storico di movimenti e di controlli qualità che ogni operatore lungo la filiera andrà a compiere.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Borsi 9, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.