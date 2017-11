Il camino firmato Turati Boiseries scalda il living di una villa russa

Nella tradizione russa il camino è davvero il simbolo della casa, del focolare che anticamente era preziosissimo per la realizzazione dei pasti e per scaldarsi nelle giornate gelide dell’inverno e che oggi, però, è diventato un elemento d’arredo davvero elegante e molto raffinato.

Come nel caso di questa maestosa villa russa, che è stata arredata e studiata nei minimi particolari con accostamenti cromatici davvero unici, dove il pavimento – totally black con inserti bronzei – si estende come se fosse un tappeto in tutto lo spazio living occupato da divani in pelle nera, super chic, e in contrasto con le pareti e il colonnato completamente bianchi, come se ci trovassimo in un tempio greco. Infatti elemento monumentale che sovrasta su tutto con le sue magnificenti finiture e decorazioni bronzee è il camino incastonato fra due finestre che si affacciano su un verdeggiante giardino.

Sotto la costante supervisione dell’architetto Mikhail Makridin, l’ambiente ha davvero trovato una sembianza da “casa classica”, rinascimentale, dove tutti gli elementi concorrono ad esaltare opulenza e raffinatezza. Proprio come il camino che ha delle dimensioni davvero uniche: con una larghezza di 3,2 m ed un’altezza di 7,2 m, la struttura in noce con effetto spelato nero, arricchita con particolari in foglia oro e decori in bronzo fuso, svetta superba e nobile come si confà ad un vero “padrone di casa”. Turati Boiseries con questa “opera” è riuscito a rendere materialmente il concetto di tailor made: una capacità di progettazione e realizzazione su misura che rivela un estro creativo e una artigianalità totalmente Made in Italy, che hanno permesso di conquistare anche committenti più luxury e high-spending.

Infatti anche per venire incontro alle loro esigenze di realizzare un focolare sì massiccio ma anche signorile e pregiato nelle linee essenziali e negli elementi decorativi preziosi, Turati Boiseries ha coinvolto nella progettazione la Fonderia Pontificia Campane Marinelli che da oltre 1.000 anni costruisce campane. Se la parte inferiore è stata strutturata per accogliere il focolare, per cui di dimensioni maggiori e più ampie per un’area “fireplace” accogliente ed essenziale, la parte superiore è un tripudio di decorazioni con un grande bassorilievo in bronzo, ricco di elementi classici, e quattro formelle ornamentali a tema floreale che rendono davvero la struttura grandiosa. Inoltre, proprio sopra alla “bocca” del camino, un ulteriore bassorilievo bronzeo incornicia uno stemma con le iniziali del proprietario di casa, come era tipico nei camini seicenteschi delle famiglie nobiliari.

Un’opera unica, di grande valore che Turati Boiseries è riuscito a realizzare egregiamente grazie alle mani sapienti dei suoi artigiani e alle menti sopraffine dei suo progettisti. Un’azienda che grazie allo storico know-how di mezzo secolo di esperienza nel settore ha avuto la capacità di realizzare un prodotto eccellente Russian Style ma Italian hand-made.