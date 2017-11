Crowdfunding: la Trentina MAK raccoglie investimenti per mezzo milione

Il crowdfunding immobiliare è uno strumento portato in Italia da Walliance, una società di Gruppo Bertoldi che nasce da una visione ben precisa: sviluppare il mercato del crowdfunding italiano. Walliance è la prima piattaforma italiana di equity crowdfunding appositamente dedicata all’immobiliare ed autorizzata da Consob. La piattaforma seleziona progetti immobiliari ad alto potenziale e li propone ai sottoscrittori nella maniera più trasparente: a planimetrie, business plan e documentazione varia si aggiungono un dettagliato resoconto, compreso di storico, della società offerente, e persino la possibilità di calarsi direttamente all’interno dell’area cantiere con immagini a 360º. Il mercato globale si sta muovendo in questa direzione da qualche anno ormai e siamo orgogliosi di annunciare che MAK è la prima Società italiana che ha utilizzato questo strumento dando la possibilità ai risparmiatori italiani di investire concretamente nell’immobiliare, partendo con quote di capitale da 500 Euro. Il progetto “Via Barbacovi” si sviluppa a Trento in Via Francesco Barbacovi 26 e 32 e via S. Bernardino 5, prevede la realizzazione di un complesso residenziale di circa 25 appartamenti da 1 a 3 stanze oltre a garage, cantine e posti auto, a partire dalla riqualificazione dell’area ove sorgeva l’antica caserma dei Bersaglieri di Trento. L’area ospita complessivamente sei edifici e prende il nome di “Città consolidata”. L’intervento a progetto prevede la realizzazione di un edificio di 8562.05 m3 che verrà portato a nuovo con la conversione dell’ex Istituto Tecnico per Geometri “A. Pozzo”, già Caserma dei Bersaglieri a fine ‘800. Lo storico edificio verrà riqualificato attraverso una ristrutturazione e ampliamento per soprelevazione, con cambio di destinazione d’uso da scolastica a residenziale. All’autorizzazione conseguita da Walliance a marzo 2017 presso Consob, l’Autorità Italiana che Regolamenta e Vigila sui mercati Finanziari, è seguito un costante lavoro di perfezionamento della piattaforma e di accurata selezione delle proposte (fino ad oggi sono state sottoposti al vaglio richieste di raccolta di capitali per ben 192 milioni di Euro); finalmente la nuova piattaforma apre la possibilità di investire direttamente nelle operazioni immobiliari. In questo momento storico di ripresa del mercato immobiliare italiano – che il CBRE, tra le più importanti agenzie mondiali di consulting e d’investimento nel settore, ha quantificato in un +110% per il secondo trimestre 2017, per un totale di 5,8 miliardi di euro raccolti nel primo semestre dell’anno – non c’è miglior strategia d’investimento che diversificare il proprio portfolio con una partecipazione diretta nel Real Estate. La possibilità di investire rimane ancora aperta per ulteriori 14 giorni per chi volesse ancora investire, in attesa della chiusura naturale delle adesioni.

