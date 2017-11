5 consigli per chi cerca casa in Erasmus

Dalla sua nascita, L’Erasmus ha interessato oltre 9 milioni di giovani proveniente da 33 Paesi che hanno beneficiato delle famose borse di studio. Per chi vi partecipa, non è solo l’opportunità di imparare una lingua straniera e arricchire il proprio curriculum, ma anche quella di vivere fuori casa per la prima volta e incontrare persone di culture diverse condividendo un’esperienza di vita.

L’Italia è da sempre protagonista di questo ambizioso progetto: tra le prime destinazioni sia per numero di studenti inviati all’estero, sia per il numero di quelli ospitati; secondo gli ultimi dati diffusi dalla Commissione Europea, corrispondenti al corso 2014-2015, sono stati accolti oltre 20.000 giovani stranieri.

Novembre è il mese in cui viene pubblicato il bando e quello in cui si concentrano gli invii delle candidature. È il momento di scegliere la città universitaria dove svolgere il programma e gli aspetti che incidono su tale decisione sono molteplici.

La startup spagnola Spotahome fornisce 5 preziosi consigli per chi è in procinto di trasferirsi all’estero e vivere una delle esperienze più emozionanti di sempre.

ASPETTI ECONOMICI

Se da una parte, nella scelta del Paese dove svolgere il proprio corso accademico, contano la lingua che si vuole perfezionare o la tipologia di qualifica internazionale che si desidera ottenere, dall’altra il costo medio annuale delle tasse universitarie, che varia notevolmente da un paese all’altro, può fare la differenza. Per chi arriva in Italia, o anche Belgio, Spagna e Francia, la spesa si aggira intorno a un massimo di € 1.500. Studiare in UK e Irlanda richiede un investimento di € 11.500 all’anno. In Austria e Belgio studiare è gratuito.

Ulteriore elemento da considerare è la disponibilità di sovvenzioni aggiuntive per studenti internazionali che il Paese può offrire. Italia, Francia, Germania, Irlanda o Spagna hanno borse di studio per studenti stranieri residenti nell’Unione europea, quindi non dovrebbe sorprendere che queste siano, tradizionalmente, alcune delle destinazioni più popolari. Regno Unito, il Belgio o l’Austria non prevedono questo tipo di aiuto.

QUANTO COSTA MUOVERSI IN CITTÀ?

Per chi si trasferisce in una città all’estero il rapporto tra l’offerta di collegamenti del trasporto pubblico e il prezzo favorevole ha un peso notevole sul budget stanziato per il soggiorno all’estero.

Tra le città dove spostarsi è più economico c’è Milano dove un abbonamento mensile per studenti costa € 22, preceduta solo da Bruxelles (€ 7,50) e Madrid (€ 20). Dublino (€ 114,50) e Londra (€ 62) sono le città in cui il prezzo del trasporto pubblico è più alto.

SISTEMAZIONE

Anche il costo dell’affitto dell’alloggio può rivelarsi determinante nella decisione definitiva in fase di candidatura, dato che è la spesa alla quale viene destinata la maggior parte del budget.

In ottica di ottimizzazione, una stanza in un appartamento condiviso è la soluzione ideale. In questo contesto, Roma si rivela la città più economica, dove l’affitto mensile si aggira tra i €430 e i €530. A seguire Madrid (€440-€ 540) Bruxelles (€450-€550) o Berlino (€440-€55). Londra (730-830 €), Parigi (650-750 €) e Dublino (€600-€700) sono le città con i range di affitto più alti.

UN’ESPERIENZA FORMATIVA COMPLETA

La qualità della vita in un’esperienza all’estero è anche dettata dalla possibilità di usufruire di sconti riservati agli studenti per visite ai principali musei o alle attrazioni in città.

Presentando la carta dello studente, per esempio, a Roma è possibile visitare il Pantheon di Agrippa, a Madrid il meraviglioso Museo El Prado, a Londra godere della vista dallo Sky garden e a Berlino, il suggestivo parco a tema abbandonato.

Non tutte le attività culturali però hanno un risvolto economico. Tra questi, alcuni degli sport tipici sono assolutamente da provare per fare proprie le tradizioni locali, come per esempio il rugby nel Regno Unito, il “futgolf” italiano, la pelota in Belgio e il dodgeball tedesco.