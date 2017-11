Foscarini arriva a Shanghai con ‘Postcards of Light’

cina”Una cartolina per testimoniare la gioia d’esserci stati, sul mondo, d’esserci stati nel cuore”. Nasce da qui Postcards of Light, il progetto fotografico di Gianluca Vassallo per Foscarini, che porta alcune lampade dell’azienda tra le strade delle città del mondo, trasformandole in protagoniste e in testimoni di frammenti di vita. In occasione della presenza di Foscarini al Salone del Mobile.Shanghai, la città cinese è diventata lo scenario di una nuova tappa del progetto, offrendo scorci inusuali e sfondi affascinanti per raccontare alcuni dei modelli più iconici dell’azienda da un differente punto di vista.

Postcards of Light nasce dalla memoria dell’autore, dal ricordo di un viaggio fatto da bambino, e porta con sé “il desiderio che qualcuno, a qualunque latitudine, qualcuno che con me sta condividendo ora e adesso la fortuna d’essere al mondo, possa sentire la grazia con cui provo ad attraversarlo, accompagnato in ciascuno di questi viaggi dalla luce del mondo e da quella che Foscarini prova ad aggiungere, dalla luce che fanno gli uomini e da quella che Foscarini gli dona. Con la speranza che anche uno solo, tra quanti passano leggeri sul presente, senta il desiderio di scrivere sul dorso di queste immagini: grazie per avermi dato luce”. Con questo progetto fotografico d’autore, Foscarini si conferma azienda che desidera farsi portatrice di cultura, ancora prima che di prodotto, attraverso azioni di comunicazione che non sono mai autoreferenziali e fini a se stesse, ma veicolo per valori più alti e trasversali.