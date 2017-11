Il Natale Mobart Ben

Per i design addicted, per i fanatici dell’ordine, per chi vuole dedicarsi un momento di relax in un ambiente comodo e accogliente e per gli amanti del Natale da festeggiare in compagnia…. per esaudire i desideri di tutti, Mobart Ben propone una selezione di arredi e complementi da regalarsi o da donare a una persona speciale.

Proposte uniche ed originali, realizzabili su misura e in diverse essenze, ideali per tutti gli ambienti della casa, sia in città sia in montagna.

Dalla linea definita ed elegante, la Libreria Zeus della collezione Mountain Modern con divisori in cristallo e illuminazione integrata tramite faretti led incassati a filo, è ideale sia per il living sia per la zona notte.

Per arredare e decorare le pareti con simpatiche composizioni, la Collezione Evolution 1.0 propone contenitori a giorno – disponibili in diverse dimensioni e anche personalizzabili con ripiani di cristallo – utilizzabili anche negli ambienti bagno.

Ed è proprio per quest’ultimi ambienti – in cui si trascorre del tempo per seguire piacevoli rituali di bellezza e relax – che sempre più spesso si ricercano arredi ed accessori in grado di creare atmosfere calde, accoglienti e di stile. MOBART BEN propone così la pratica, dal tocco retrò ma al contempo modernissima, Scaletta porta-asciugamani.

Infine, per brindare in compagnia durante le feste di Natale, il Tavolino Mirò in larice con piano in cristallo temperato in abbinamento al Pouf Orient.

Tutte le collezioni Mobart Ben sono realizzate con materiali e legnami pregiati rigorosamente Made in Italy, quali Abete, Larice delle Dolomiti e Rovere, proposti nelle varianti levigato, spazzolato profondo, piallato a mano oppure spaccato con un effetto vissuto.

Mobart Ben, azienda italiana di riferimento per la progettazione, produzione e fornitura di arredamenti in legno chiavi in mano, su misura e su progetto, propone soluzioni personalizzate capaci di creare gradevoli atmosfere di relax per la città e per le seconde case.