K Concept, il nuovo pannello luminoso modulare di L&S che illumina e decora la cucina

Il Gruppo L&S, multinazionale italiana specializzata nella produzione di sistemi d’illuminazione per interni dedicati ai settori del mobile e dell’allestimento di negozi e spazi espositivi, conferma il suo ruolo di innovatore assoluto introducendo il prodotto novità K Concept. Presentato in anteprima a SICAM 2017, K Concept è uno schienale luminoso disegnato dall’architetto Egidio Panzera che risponde alle più attuali esigenze nell’ambito della progettazione di cucine. Le sue caratteristiche distintive sono la versatilità, la funzionalità e l’estrema eleganza. Basato sulla medesima tecnologia del pannello luminoso Solaris®, K Concept è un sistema modulare dalla composizione altamente personalizzabile appositamente studiato per la cucina, che funge da fonte di illuminazione ed allo stesso tempo decora l’ambiente. Il pannello è composto da due luci, controllabili in modo indipendente: la luce del pannello – dotata di funzione EDC (Emotion Dual Color) per variare la temperatura colore progressivamente da luce calda a luce fredda – e wall washer, una luce led che corre sul bordo superiore del pannello e che può essere utilizzata come luce di cortesia per creare atmosfera e caratterizzare l’ambiente quando non è necessario illuminare il piano di lavoro. Le luci possono essere comandate e regolate anche tramite la nuova linea di sistemi di controllo L&S SMART, che comprende controller Touch e sensori dedicati alla dimmerazione della luce, alla gestione della temperatura colore (Emotion Dual Color) e alla scelta cromatica (RGB) in modalità wireless o, mediante connessione Wi-Fi, da smartphone o tablet. Grazie ad un particolare design, K Concept può essere applicato anche a soluzioni esistenti. La parte inferiore del pannello, infatti, può essere dotata di uno zoccolo della stessa finitura della cucina, risultando perfettamente integrato al mobile. Le possibilità di personalizzazione del pannello LED K Concept sono davvero svariate e riguardano sia la misura in lunghezza, variabile fino ad un massimo di 3 metri, sia la serie di accessori che si possono applicare sfruttando la pratica guida per l’aggancio inserita nella parte superiore del pannello. Parliamo di K socket module, il modulo di prese verticale doppiamente funzionale che, oltre ad ospitare prese di corrente e USB, permette anche di gestire agevolmente il fuorimisura data la sua facilità di integrazione tra due pannelli; K fire protection, un pannello di protezione che permette un’installazione sicura anche dietro il piano cottura; K bracket, comodo supporto per utensili; K shelf, mensola porta oggetti in vetro fumé o metallo traforato e K roll holder, accessorio utile ad ospitare il rotolo di carta assorbente. Con K Concept L&S firma una nuova rivoluzione nel settore dell’illuminazione residenziale, riuscendo ad integrare al meglio funzionalità ed estetica in un prodotto che si sposa perfettamente sia ai nuovi progetti che alle situazioni già esistenti.

