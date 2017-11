È arrivata la nuova App di Enel Energia, scopri tutte le novità

Con la nuova app di Enel Energia è ancora più semplice pagare le bollette.

La vita di oggi corre a ritmi insostenibili e in alcuni casi vorremmo che il giorno durasse qualche ora in più per poter fare tutto. Pensiamo ad esempio alle bollette. Quante volte non riusciamo a pagarle in tempo? Tante. Ancora più difficile è poi il compito di monitorare lo stato di una pratica aperta presso il nostro fornitore di luce o gas. Ma se sei un cliente di Enel Energia, non ti preoccupare, con la nuova alla nuova app Enel Energia, infatti, pagare le bollette e rimanere aggiornati da oggi è ancora più semplice grazie alla nuova app.

Tante funzionalità a portata di click

Sarai in grado ad esempio di gestire con semplicità tutte le tue bollette. Se poi hai scelto Bolletta Web, potrai ricevere la bolletta anche via email e controllarla con l’app. Non solo: tramite la nuova app di Enel Energia in modo sicuro potrai anche pagare le bollette attraverso la carta di credito. Per le bollette cartacee, ti basterà scannerizzare il codice QR. Potrai anche facilmente attivare l’addebito diretto sul conto corrente.

Con la nuova app di Enel Energia potrai sincronizzare ogni scadenza con il tuo calendario, così da ricordarti quando pagare le bollette.

Controllare le tue forniture, è un gioco da ragazzi

Puoi monitorare lo stato di una pratica in tempo reale in pochi click. Attraverso la nuova app infatti potrai rimanere sempre aggiornato anche riguardo alle ultime offerte, promozioni e notizie di tutto il mondo di Enel Energia. Il tutto grazie alla home personalizzabile e agli alert periodici.

Pagare le bollette è ancora più semplice

Il pagamento delle bollette e la gestione delle utenze sono solo alcuni dei servizi offerti dalla nuova app. Sappiamo tutti quanto è importante, ad esempio, fare l’autolettura, con l’app sarà ancora più veloce.

EnelMia ed enelpremia 3.0 ancora più vicini con la nuova app

Se poi hai sottoscritto un programma fedeltà di Enel Energia, potrai utilizzare la nuova app per controllare in qualsiasi momento tutti i punti energia accumulati nel tempo con enelpremia 3.0, la community di Enel Energia che permette di ottenere molti premi. Con l’app sarai in grado anche di attivare EnelMia, la card commerciale di Enel Energia che consente di avere delle riduzioni di prezzo sugli acquisti fatti nei negozi abilitati.

Potrai utilizzare l’app di Enel Energia anche per trovare rapidamente e in modo molto semplice il Punto Enel più vicino a te.

Enel Energia con la nuova app mette al centro di tutto gli interessi e le esigenze del suo cliente: in questo modo gli utenti potranno trovare tutte le risposte alle proprie domande.

Scaricala subito!