Buzzi & Buzzi alla Design Dubai Week con BettairHouse

Buzzi & Buzzi partecipa alla Dubai Design Week – evento dedicato al design che si tiene dal 13 al 18 Novembre 2017 nella moderna ed eclettica città di Dubai – con una serie di prodotti realizzati con l’innovativo materiale AirCoral®. SUPERFUTUREDESIGN*, il creative lab nato dall’evoluzione dello studio di architetti ASZarchitetti, grazie alla sua presenza nel mondo arabo, sarà il promotore dell’alta qualità delle illuminazioni dell’azienda italiana creando un’installazione di elevato design arricchita ed illuminata dai moderni apparecchi Buzzi & Buzzi.

Bettair House è la struttura in bianco ottico progettata per l’occasione; essa riprende la forma di una casa stilizzata ed è posta tra luminosi palazzi in vetro del quartiere del design di Dubai. Un’installazione che riproduce due soluzioni abitative di colori contrapposti, illuminate da apparecchi a sospensione, a parete e a soffitto a scomparsa totale della Main Collection Buzzi & Buzzi. Si tratta di sei prodotti selezionati, tutti in grado di migliorare la qualità dell’aria, ideali per far conoscere la qualità e la professionalità italiana dell’azienda e in cui AirCoral®, il materiale altamente innovativo, è assoluto protagonista.

BUZZZ è un incasso a scomparsa totale per interni dalla forma esagonale con vetro satinato retrocesso e fascio asimmetrico, installabile in soffitto di cartongesso o laterizio, che valorizza gli ambienti determinandone l’estetica. Un prodotto dal design esclusivo e ricercato, in cui eleganza e tecnica si fondono per dare vita ad atmosfere di luce uniche. FUNNEL lamp è apparecchio a sospensione da interni con foro di emissione e cavo in silicone trasparente regolabile, personalizzabile con finiture colorate e disponibile singolo, con incasso a soffitto o con cassetta in acciaio bianca verniciata in soft-touch, oppure con unica cassetta a tre sospensioni.

Un nome evocativo che rimanda ad un imbuto di luce diretta, perfetto per valorizzare nei minimi dettagli ogni ambiente; ZEN è un apparecchio a sospensione per interni con cassetta a vista o a scomparsa e fornito di LED 30W di grande efficienza. Dotato di un vetro satinato, è in grado di creare una luce soffusa ed omogenea; LEAF, un semi incasso quadrato a scomparsa totale, installabile orizzontalmente o verticalmente, a parete o a soffitto di cartongesso o laterizio, ha invece un design che evoca eleganza e purezza; YIN è una lampada a parete da interni a biemissione dalla forma sfaccettata, che genera un contrasto di luci e ombre sulla superficie del prodotto, e che rompe la linearità delle pareti. Infine, YANG, una lampada a parete da interni a biemissione anch’essa dalla forma sfaccettata, che crea un notevole effetto di chiaroscuro.

I sei apparecchi, nati dalla sinergia tra l’ufficio tecnico Buzzi & Buzzi e l’Arch. Andrea Sensoli – CEO di ASZarchitetti e art director che da anni collabora con l’azienda – oltre ad avere un design unico sono caratterizzati da un materiale all’avanguardia capace di migliorare la qualità degli ambienti in cui l’apparecchio viene installato. AirCoral®, infatti, è un materiale ideato e brevettato da Buzzi & Buzzi, certificato dall’ente americano TCNA (Tile Council of North America), che si caratterizza per il fatto di essere eco-attivo, antinquinante, antibatterico e fotocatalitico. La sua azione battericida, abbinata alle sempre presenti caratteristiche estetiche, può essere difensiva contro agenti patogeni di malattie potenzialmente gravi, ed essere in grado di sconfiggere gli elementi inquinanti presenti nelle città. Per questo motivo, AirCoral® è altamente consigliato per essere installato in ambienti pubblici, ma anche per ottenere un’aria più salubre nelle abitazioni private.

Buzzi & Buzzi, con la presenza della Bettair House nelle sei giornate dedicate alla Dubai Design Week, comunica l’alta esperienza nel mondo dell’illuminotecnica; grazie alle proprietà dei materiali brevettati, tutti gli apparecchi Buzzi & Buzzi sono in grado di riprodurre l’azione ossigenante del verde, e i progetti illuminotecnici in cui l’azienda è protagonista sono in grado di aumentare il benessere e la qualità della vita delle persone.