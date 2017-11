Pratic, sulle Alpi il comfort e l’eleganza della bioclimatica Vision

Un tocco di stile a completamento di un importante intervento per l’ampliamento della terrazza e una soluzione intelligente per sfruttare appieno le superfici ricavate. È il risultato che ha ottenuto l’hotel Gnaid di Tirolo (Bolzano) scegliendo la pergola bioclimatica Vision di Pratic, azienda italiana leader nella progettazione di pergole e tende di design. Il poggiolo è diventato così un ampio spazio outdoor in cui gli ospiti possono trascorre momenti di relax e beneficiare, oltre che del panorama mozzafiato delle Alpi, anche del perfetto comfort climatico, grazie alla struttura bioclimatica sempre più richiesta da architetti e progettisti per le sue indiscusse doti di versatilità, efficienza ed eleganza. Vision, infatti, garantisce condizioni climatiche ottimali grazie alle sue speciali lame frangisole in alluminio che possono ruotare di 140 gradi, permettendo così di modulare l’intensità della luce e di ottenere il naturale ricircolo dell’aria. Inoltre, per prolungare il piacere di stare all’aria aperta anche la sera, le lame di Vision sono dotate di faretti spot light regolabili. E grazie alle chiusure perimetrali vetrate Slide Glass, lo spazio è fruibile anche d’inverno. Benessere per gli ospiti quindi, ma anche un sicuro beneficio per l’albergo che, di fatto, ha esteso notevolmente la superficie fruibile per la zona colazione e la sala da pranzo. Un’installazione d’eccezione a cura del rivenditore Pratic di zona Laimer Markisen in collaborazione con Pratic che ha realizzato questa struttura a parete interamente su misura. Vision è composta da nove moduli per una superficie totale di ben 128 metri quadrati. Per conferire nuova eleganza e mantenere il perfetto equilibrio estetico con il contesto architettonico e naturalistico, si è scelto il colore bianco – RAL 9010.

