Per i clienti Enel Energia una fantastica opportunità: per tutti gli altri una stretta di mano

*per già cliente si intende un cliente con fornitura attiva o in corso di attivazione

Attivare Gas -20% è molto semplice: la procedura è gratuita e si risolve in pochi passaggi. Puoi aderire all’offerta Gas -20% se provieni da un altro fornitore e non è necessario nessun intervento sul tuo impianto o sul contatore: il passaggio sarà effettivo entro tre mesi. Riscalda la tua casa con l’energia di Enel Energia e approfitta di quest’offerta: hai tempo fino al 31/01/2018.

Luce, gas, ma anche tanto shopping: Enel Energia ha deciso di offrire un regalo in più per tutti i suoi clienti. Chi sottoscriverà l’offerta Gas -20% avrà infatti in omaggio la carta EnelMia per un anno intero ! Con EnelMia, la carta commerciale di Enel Energia, potrai ottenere diversi vantaggi e approfittare di una vasta selezione di prodotti a prezzi scontati in tutta la rete di negozi convenzionati. Scopri tutte le opportunità che Enel Energia riserva per te! Come posso attivare Gas -20%?

La bolletta del gas non sarà più bollente: con Enel Energia hai la tranquillità di una fornitura sempre sotto controllo. Aderendo a Gas -20% pagherai a consumo, senza subire le variazioni del prezzo del gas. Inoltre il prezzo della componente materia prima gas (Iva e imposte escluse) è bloccato per un anno: un prezzo unico per un’occasione incomparabile: fidati di Enel Energia!

Se hai già scelto Enel Energia per la fornitura elettrica allora sei un passo avanti! Per tutti i già clienti luce, infatti, Enel Energia ha pensato ad un’opportunità unica per la fornitura gas della casa: Gas -20% . Aderendo a questa offerta, per i primi 12 mesi avrai uno sconto del 20% sulla componente materia prima gas. Non sei ancora cliente Enel Energia? Nessun problema: Gas -20% è un’offerta riservata a chi è già cliente Enel Energia, ma anche a chi lo diventa entro 30 giorni dall’adesione a Gas -20% .

Fidarsi di qualcuno o qualcosa diventa sempre più un’impresa, prima di tutto con sé stessi. Si teme spesso di rimanere con l’amaro in bocca o peggio di essere vittime di una truffa. Anche nel mare di offerte commerciali che ci vengono propinate ogni giorno, forte è il rischio di una delusione rispetto alla proposta iniziale. Per fortuna c’è chi ha deciso di fare della fiducia uno dei valori portanti, aiutandoci anche nelle piccole scelte quotidiane in casa, come ad esempio fa Enel Energia con le bollette della luce e del gas.

