I venditori a domicilio si sfidano per l’Oscar della Vendita 2017

I giurati sono tutti personalità esterne al mondo della vendita diretta: Sara Funaro, assessore al welfare del Comune di Firenze; Anna Maria Lapini, presidente Confcommercio Toscana e componente della Giunta Confederale; Laura Masi, business development manager ACF Fiorentina e componente del CdA; Giancarlo Antognoni, club manager ACF Fiorentina; Luca Calamai, vice direttore della Gazzetta dello Sport; Niccolò Casalsoli, giornalista de La Nazione. Sabato 14 ottobre, con un evento di gala nella Viola Lounge dello Stadio Artemio Franchi, saranno proiettati i video delle prove di vendita e la giuria si riunirà per decretare l’Oscar della Vendita 2017. Il vincitore sarà svelato domenica 15, poco prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Udinese: per lui o per lei, premiazione sul campo di gioco e momento di celebrazione allo stadio, dove assisterà alla partita in tribuna d’onore.

Gli undici finalisti dell’Oscar della Vendita 2017, cinque uomini e sei donne, provengono da ogni parte d’Italia e sono stati designati da AMC, Avon Cosmetics, Bofrost, CartOrange, Dalmesse, Fi.Ma.Stars, Lux, Tupperware, Vast & Fast, Vorwerk Bimby e Vorwerk Folletto. Tutti dovranno cimentarsi nella vendita di un pallone da calcio , nel tempo limite di cinque minuti, nel contesto di una casa come quelle in cui lavorano tutti i giorni. Il tutto sarà filmato e sottoposto al vaglio di una giuria che stilerà una classifica provvisoria.

In occasione dell’Oscar della Vendita, i finalisti dovranno cimentarsi con la dimostrazione e vendita di un prodotto uguale per tutti: un pallone da calcio ufficiale della Serie A . E la premiazione avverrà proprio su un campo da calcio, allo stadio Artemio Franchi domenica 15 ottobre, poco prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Udinese: “Un momento di grande visibilità che farà conoscere meglio agli italiani il mondo della vendita a domicilio, i suoi valori e le sue opportunità di carriera”, spiega Sinatra. “Nel 2016 le aziende di Univendita hanno fatturato oltre 1,6 miliardi di euro (in crescita del 2,5% rispetto all’anno precedente) e, con i loro oltre 156 mila venditori, rappresentano una realtà lavorativa di primo piano nel nostro Paese”.

