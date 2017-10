Oikos e il bianco che arreda

Oikos, colore e materia per l’architettura, ha scelto Cesaie 2017 – Salone internazionale della ceramica per l’edilizia e l’arredobagno – per presentare il suo ultimo progetto : White. Il Bianco – La pittura che arreda. L’innovativo sistema integrato per il benessere negli ambienti, un nuovo modo di interpretare la decorazione. Il Bianco racchiude in sé tanti significati e connotazioni: è il colore più utilizzato, più semplice, più neutro, apprezzato da tutti e capace di soddisfare i diversi gusti. Nel mondo delle pitture, il Bianco viene spesso identificato come una semplice tinta piatta, opaca, satinata o lucida che non offre le possibilità di una decorazione. Il concept alla base di “White. Il Bianco” stravolge questa idea comune e dimostra che non esiste un bianco assoluto e neppure un unico modo di rappresentarlo. Infatti, integrando pittura piatta con materia ecologica in diversi spessori e forme è possibile creare un EcoSistema integrato per il benessere negli ambienti in cui viviamo. Pittura e materia per ambienti eleganti, sani ed ecologici. Dal 1984 Oikos investe in tecnologia e sviluppo per presentare soluzioni atossiche e libere da sostanze nocive capaci di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alle tematiche riguardanti l’ambiente e la salute delle persone. Oikos è infatti la prima azienda al mondo in questo settore ad aver eliminato la formaldeide dalla produzione e la prima a utilizzare materie di riciclo e scarto di altre lavorazioni, garantendo così la massima sostenibilità in ogni fase. White. Il Bianco – La pittura che arreda. L’innovativo sistema Integrato per il Benessere negli ambienti è il traguardo concreto di oltre trent’anni di ricerca e conferma di come Oikos sia azienda leader del proprio settore, proponendo un sistema capace di coniugare pitture e decorazione per il benessere negli ambienti in cui viviamo e lavoriamo. Una nuova collezione che dimostra come il Bianco, la Pittura, la Materia, l’Ecologia se utilizzati in forma integrata, abbinati in maniera consapevole, possano trasformare il volto delle superfici garantendo benessere negli ambienti.Grazie all’innovativo sistema integrato per il benessere negli ambienti con White. Il Bianco – la pittura che arreda, il progettista avrà a disposizione un’infinita possibilità di combinazioni di Bianco per soddisfare le esigenze progettuali più complesse, con anche la possibilità di offrire soluzioni complete e un pacchetto chiavi in mano.